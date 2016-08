<span style='text-decoration: underline;'>Huit accidents, trois morts et 13 blessés en trois jours</span> :<br><span style='color:red;'>Une fin de mois meurtrière sur les routes de la Mekerra</span>

C’est une vraie hécatombe qui surgit au niveau des routes de la wilaya de Sidi Bel Abbés pendant ces derniers jours. Selon le bilan dressé hier par la protection civile, il y a eu cinq accidents durant les dernières vingt-quatre heures ayant engendré treize blessés.

Le premier accident est celui de la collision frontale entre deux véhicules sur la route nationale 13 reliant SBA à Oran au niveau de la commune de Mekedra et faisant cinq blessés. Sur la RN95 et prés de la localité de Boukhanéfis, deux voitures heurtent un bus et font trois blessés. Le troisième accident est survenu sur la RN7 quand une voiture s’est renversée prés de Mostefa Ben Brahim et engendra deux blessés. Deux autres personnes sont blessées suite à un autre véhicule qui se renversa sur la rocade nord de Bel Abbés. Enfin, une voiture entra en plein fouet dans un rond point à M’cid faisant un blessé. Ces treize blessés en 24 heures s’ajoutent au trois décès dans les trois deniers jours. Le premier est celui de vendredi passé d’où un véhicule dérape et entre en collision avec un camion faisant un mort, celui du conducteur. Le lendemain, à Sfisef, un véhicule entre dans un arbre tuant une personne, et enfin, avant-hier dimanche, un cadre de la wilaya de SBA habitant au quartier Errih, entra en collision avec une voiture est décéda sur le coup.

B.Didéne