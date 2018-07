La mise au point est claire et nette et ne souffre d’aucune équivoque. L’Armée nationale populaire est au dessus de toutes les manœuvres politiques et politiciennes et ne peut être entrainée dans un terrain qui sort de son cadre constitutionnel. La réponse du Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-major de l’ANP, s’est voulue une fin de non recevoir à tous ceux qui ont fait fi de la Constitution. «J’avais auparavant, souligné et clarifié, avec insistance, à maintes occasions, que l’Armée nationale populaire est une Armée qui connait ses limites, voire le cadre de ses missions constitutionnelles qui ne peut en aucun cas être mêlée aux enchevêtrements des partis et des politiques ou être immiscée dans des conflits qui ne la concernent ni de près ni de loin» a martelé Gaid Salah.

L’armée ne s’écartera «jamais» de ses missions constitutionnelles. Des missions qui sont désormais bien imprégnées dans le paysage national, même si certains font semblant de l’oublier à chaque fois qu’un rendez-vous électoral arrive. Une manie que réprouve avec force et énergie le chef d’Etat major qui rappelle que le rôle des politiques et des partis, est d’être à l’écoute du citoyen et de s’occuper sérieusement de ses préoccupations. «L’une des mauvaises pratiques, voire étranges, irrationnelles et inacceptables, à la veille de chaque rendez-vous électoral, que ce soit pour l’APN, pour les APC et APW, ou même pour les élections présidentielles, je dis, à la veille de ces importants scrutins nationaux et au lieu d’essayer de s’approcher du citoyen en conférant davantage d’importance à ses préoccupations, quelques personnes et certaines parties s’éloignent volontairement de l’exercice politique».

La porte est ainsi sèchement fermée au visage de ceux qui tentent d’immiscer à chaque fois l’armée, dans des batailles politiques desquelles elle se tient bien au dessus, car, sa mission est autrement plus noble est plus stratégique à défendre l’intégrité territoriale et la sécurité du pays et du peuple.

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a tenu à réaffirmer par ailleurs, et avec la même force la fidélité de l’armée nationale au président de la République «Que tout le monde sache qu’il n’est autre tuteur pour l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, que les orientations de Son Excellence, le Moudjahid, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Une Armée qui veille, en permanence et je le redis encore une fois, elle veille avec discernement sans jamais fermer l’œil et travaille avec persévérance conformément aux lois de la République et aux dispositions de la Constitution algérienne».

Les mots sont clairs et forts et ferment de manière définitive toutes ces tentatives politiciennes de vouloir entrainer l’ANP dans un terrain qui n’est pas le sien. Ainsi, les Makri et autres, sont sèchement renvoyés à leurs chères études et doivent comprendre que l’Algérie a changé.

Par Abdelmadjid Blidi