<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une foire pour finir l’année à l’EMEC</span>

L’Entreprise des manifestations économiques et culturelles (EMEC) de M’dina J’dida, abrite la foire de fin d’année. A cet effet, plusieurs commerçants et artisans participent à cet événement en exposant leurs produits locaux et importés à des prix accessibles aux petites bourses. Il y a notamment des stands pour l’électroménager, les vêtements modernes et traditionnels, les chaussures, la vaisselle, les détergents, le cosmétique, les bijoux fantaisies, les tapis, les meubles, les tissus divers et ceux pour l’ameublement, les rideaux selon tous les choix et les goûts.

Il y a également, un lieu pour la vente des livres pour les enfants, des livres de contes ainsi que des annales scolaires et des dictionnaires et des manuels audio-visuels et des jouets pour enfants.

Ainsi, cet espace économique est aménagé de plusieurs boxes pour accueillir les visiteurs notamment des familles ainsi qu’en grande partie les ménagères qui attendent avec impatience ce genre de manifestation pour acheter des produits utiles pour leur intérieur et pour également saisir l’opportunité de redécorer leur maison en négociant les prix des articles avec les vendeurs qui font également des rabais et lancent des promotions surtout à l’occasion des fêtes de fin d’année. Certaines familles viennent également des wilayas voisines pour faire leur shopping de fin d’année à cette foire.

Pour les enfants qui accompagnent leurs parents à cette foire, un espace de jeux est aménagé pour eux afin qu’ils puissent passer un moment avec d’autres chérubins en train de s’amuser avec les différents jeux mis à leur disposition en attendant que leurs parents finissent leurs courses tranquillement précise-t-on.

Bekhaouda Samira