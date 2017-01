<span style='text-decoration: underline;'>Programme d’aide à la réinsertion des jeunes</span>:<br><span style='color:red;'>Une formation pour 70 détenus en février</span>

Dans le cadre du programme d’aide aux jeunes, parrainé par le ministère de la solidarité et avec l’appui financier de l’union européenne, l’association des jeunes cultivés de la wilaya d’Oran, lance une session de formation spéciale, au profit de 70 détenus de la wilaya d’Oran, de la gente féminine et masculine.

Cette opération démarrera en février. cet effet, la formation portera sur les spécialités suivantes à savoir: la photographie, l’informatique et le jardinage entre autres. En effet, les détenus qui désirent exercer un métier, vont suivre une formation puis un certificat de réussite leur sera délivré, pour pouvoir exercer par la suite un métier dans les secteurs sus cités, lorsqu’ils auront accompli leur peine de prison.

Cette initiative, entre dans le cadre de la stratégie de l’insertion socio- professionnelle des détenus et leur préparation à reprendre le cours d’une vie normale à la sortie du pénitencier, en acquérant une profession afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins. Dans le même cadre, l’agence de financement de micros crédits va leur octroyer une aide financière, pour concrétiser leurs micros projets et réaliser leur propre micro entreprise, afin de devenir indépendant financièrement. Le but de cette initiative est surtout d’arriver à lutter contre le chômage et d’aider les détenus à s’adapter à la sortie des lieux de détention, précise-t-on.

Bekhaouda Samira