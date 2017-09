<span style='text-decoration: underline;'>Agressions avec des chiens</span>:<br><span style='color:red;'>Une forme de violence qui tend à prendre de l’ampleur</span>

De plus en plus de jeunes utilisent des chiens de race, voire dressés à l’attaque pour agressions. Ces animaux qu’on ne peut condamner pour de tels actes, sont utilisés par des jeunes pour agresser et délester leurs victimes de leurs biens. Plusieurs affaires de ce genre ont été traitées au niveau de la justice. Telle cette affaire, où un automobiliste et son ami qui écoutaient de la musique dans leur voiture, ont été agressés par des jeunes avec un chien.

Cet animal mordra alors la victime au niveau du bras et tentera de le mordra au niveau des parties génitales; faisant penser que l’animal a été dressé pour un pareil acte. Suite à la plainte déposée par la victime, les jeunes sont alors arrêtés. Les accusés seront alors jugés puis condamnés à des peines de prison ferme. Ces animaux sont également utilisés par des réseaux de trafiquants de stupéfiants. Les éléments sécuritaires ont eu à traiter des affaires de ce genre. Les membres de ce réseau de malfaiteurs, utilisaient des chiens féroces pour agresser et semer la terreur chez les citoyens. Outre les stupéfiants qui ont été saisis chez ce groupe de malfaiteurs, quatre chiens de race ont été également trouvés chez ces derniers. Il s’agit de trois chiens dont 2 de la race rottweilers et un berger allemand. Apparemment, ces malfaiteurs étaient très bien organisés, car, on sait très bien, qu’un chien dressé à l’attaque, agit automatiquement à la voix de son maitre et parfois même, sur un simple déclic qui lui a été appris par son dresseur. Cela peut être une parole anodine que personne ne pourra soupçonner, pour que l’animal se lance contre la personne visée et l’attaque. Un point qui démontre, comment les agresseurs ont développé leurs moyens d’attaque. Rappelons aussi, le cas de ce fournisseur de dealers qui a tenté d’agresser avec un chien de race rottweiler, des policiers venant opérer une perquisition chez lui. Une affaire qui s’est déroulée au niveau du quartier d’El Hassi. Une autre bande de malfaiteurs utilisait des chaînes pour immobiliser leurs victimes qu’ils délestaient de leurs biens. Une forme de violence, qui prend des proportions qui font peur. Car, ces jeunes agresseurs se baladant avec un chien, ne commettent aucun délit, comme celui de posséder une arme. Ainsi, ils utilisent cet animal innocent au moment et quand ils le veulent. Le danger de ce phénomène est réel et grand, vu que ce sont des animaux qui dressés, peuvent aller jusqu’à tuer leur victime si l’ordre leur est donné.

Abdelkrim.F