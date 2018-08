La résilience de l’économie nationale, malgré la chute libre du prix du pétrole et surtout la durée de cette baisse dans un contexte régional et international des plus délétères, n’est pas née du hasard. Et n’est pas non plus par la seule rente pétrolière dont le pays tire l’essentiel de ses recettes. Ce facteur a certes son importance dans les résultats financiers du pays, mais n’était-ce une gestion très judicieuse des finances, on ne serait pas à parler aisément des réserves de changes encore à un niveau appréciable, ni de croissance du PIB. Il est clair que l’argent du pétrole a été utilisé à bon escient durant les quatre mandats du président de la République. Les successifs plans de relance économique auront été rendu possibles grâce à la détermination du chef de l’Etat de prendre le taureau par les cornes et s’engager dans un processus de désendettement du pays. La décision a été hautement historique, on en a récolté les dividendes et on en parlera certainement pendant longtemps encore.

Sans se perdre dans les dédales des chiffres, il est aisé de constater qu’en réglant totalement sa dette, l’Algérie s’est considérablement enrichie. Si aujourd’hui, le gouverneur de la Banque d’Algérie évoque la situation difficile au plan financier et explique avec sérénité les récents ajustements de la valeur du dinar et les différents ministères poursuivent dans les investissements dans leur secteurs respectifs, c’est bien le résultat d’une gestion prudente mais aussi et surtout prévoyante des finances de la République.

Par cette politique volontariste qui a consisté à prioritairement se débarrasser de l’endettement, le président de la République a garanti une situation financière assainie aux prochaines générations d’Algériens. Ces derniers n’auront pas à supporter le poids d’une dette que leurs parents ont contracté. A ce titre, l’Algérie est l’un des rares pays au monde à avoir misé sur l’avenir. Et pour cause, face à la crise financière, le recours à l’endettement intérieur donc au financement non conventionnel ne peut être qualifié de démagogique ou de populiste, pour la simple raison que les principaux bénéficiaires ne sont même pas encore nés. En agissant de la sorte, le Président de la République met la génération actuelle à l’abri des pressions internationales.

Par Smaïl Daoudi