<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelle plage des genêts</span>:<br><span style='color:red;'>Une grande affluence</span>

La nouvelle plage créée récemment aux genêts des falaises d’Oran et bien qu’elle n’a été inaugurée, puisque les travaux sont estimés à 80%, reçoit de nombreuses foules qui empruntent les escaliers menant à la plage, des parkings sont opérationnels où des agents de sécurité sont sur place, distribuant les tickets d’accès de 100 DA. Les chaleurs de ces derniers jours ont poussé les riverains à rejoindre cette plage. L’initiative de la création de ces deux plages revient au wali d’Oran, monsieur Cherifi Mouloud qui veut faire profiter les Oranais de la grande Bleue. Le projet est terminé mais non inauguré car le chantier de la nouvelle pénétrante “autoroute’’ sortie port, est en pleine activité et donc le mouvement des camions de gros tonnage est un danger pour les “estivants’’ qui fréquentent ce lieu non encore autorisé à la baignade.

Pourtant, les baigneurs font fi de l’état des lieux, profitant de la mer azur, du sable fin. A noter que des toilettes nouvellement installées ont vu toute leur robinetterie se faire dérober. Sachant que le site est toujours interdit à la libre circulation, les autorités semblent lâcher du leste, afin de laisser les visiteurs profiter de cette nouvelle plage de genêts qui, d’ici quelques années, sera la plus proche d’Oran et la plus fréquentée, un bon point pour l’initiative de monsieur le wali d’Oran.

