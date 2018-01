<span style='text-decoration: underline;'>Yennayer à el-bahia</span>:<br><span style='color:red;'>Une grande ambiance populaire</span>

Le début des festivités de la célébration du nouvel an amazigh qui se déroulent au musée d’art moderne ex-Galeries algériennes, connaissent une grande animation populaire où tout semble être réuni pour cette grande fête qui va durer jusqu’au 11 janvier.

Ainsi, l’ouverture de ce début de la fête a été inauguré ce mardi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur Ould Ali El-Hadi en présence de M. Hachemi Assad Sg du Haut commissariat de l’Amazighité, du Sg du ministère de la Culture, du SgG de la wilaya d’Oran représentant le wali et du président de l’APW M. Boubaker et de M. Boukatem Nourredine président de l’APC d’Oran et M. Hammiche Saâd responsable du bureau d’Oran pour l’Amazigh qui est la cheville ouvrière de cette cérémonie de Yennayer à Oran. Tout semblait être parfait pour ce grand rendez-vous et c’est la première fois que le musée d’art moderne attire autant de visiteurs. Et cette image de ce monde présent, nous interpelle sur ce lieu qui n’est pas exploité comme il se doit en permanence ? Les autorités ont visité plusieurs stands qui proposent toute une gamme de produits traditionnels du pays.

Les autorités et la foule des visiteurs se sont mélangées au point de donner des tracas à notre sympathique Tewfik, chef du protocole de la wilaya d’Oran, de faire respecter son itinéraire officiel. Beaucoup de stands où est exposée toute la production traditionnelle du pays, allant de la poterie, des bijoux, des habits, des livres, des instruments de musique, de la faïence, des tapis de décoration, des ustensiles de cuisine en cuivre, des tableaux de peinture et des photos. Après la visite, quelques interventions des personnalités présentées pour situer l’importance de cette fête qui a aujourd’hui sa journée du 12 janvier pour être célébrée officiellement. Un programme riche et chargé a été élaboré sur plus d’une semaine, projection de films, conférences et débats animés, spectacle théâtre universitaire, chants animés, projection films Azul, spectacle marionnettes, animation culturelle aux établissements scolaires, dîner de Yennayer suivi d’animation.

Ainsi, comme tous les ans, Oran fête la célébration de Yennayer, mais cette fois, c’est dans une grande dimension que la fête a commencé et au vu de la programmation des activités Oran va vivre une semaine culturelle hors du commun et nous devons retenir la leçon de cette semaine pour que la ville d’Oran retrouve sa réputation de ville culturelle et sportive et l’exemple est là. Souhaitons un joyeux Yennayer à tous les Algériens.

Adda.B