<span style='text-decoration: underline;'>Les instituteurs s’insurgent contre les « injustices » du statut particulier </span>:<br><span style='color:red;'>Une grève générale aujourd’hui dans les écoles primaires</span>

Les instituteurs du primaire s’insurgent contre les « injustices » du statut particulier des travailleurs du secteur de l’Education nationale.

Une grève générale sera ainsi organisée dans l’ensemble des écoles primaires à travers le territoire de la wilaya aujourd’hui (dimanche 6 octobre en cours) à l’appel des délégués des instituteurs des écoles primaires pour exiger l’«unification du classement des enseignants des trois cycles, selon les diplômes universitaires obtenus, la réduction du volume horaire au primaire et l’exemption des instituteurs du primaire des tâches de gardiennage ». Les contestataires exigent leur classement à la catégorie 13 comme leurs collègues du secondaire et moyen au lieu de 11 ainsi que la réduction du volume horaire (26 heures par semaine actuellement).

Ils réclament le droit à la promotion, la création de nouveaux grades et l’ouverture de concours internes pour permettre aux instituteurs d’accéder à des postes supérieurs (directeur, inspecteur…). Les concernés prévoient de tenir un rassemblement de protestation devant l’Académie pour appuyer leurs « légitimes » revendications.

Cet appel à la grève générale a fait réagir la FNTE/UGTA qui vient de publier un communiqué pour appeler les instituteurs à boycotter cette action de contestation tout en lançant un appel à une grève pour la journée de mercredi 9 octobre en cours. La FNTE reprend les mêmes revendications socioprofessionnelles des instituteurs, à savoir, la révision du classement, la réduction du volume horaire et la dispense des tâches de gardiennage.

Il faut savoir que des ingénieurs, des licenciés et diplômes en master, qui exercent dans le primaire, sont classés à la catégorie 11 en qualité de professeur d’enseignement primaire « alors que leur intégration dans le secteur s’est faite sur la base de leurs compétences scientifiques et leurs diplômes universitaires ». Les concernés n’ont cessé de dénoncer cette « discrimination avérée et non justifiée » qui serait contraire aux principes de la Fonction publique.

H. Maalem