<span style='text-decoration: underline;'>LA CONSOMMATION DU NARGUILÉ, EN AUGMENTATION DURANT LE RAMADHAN </span>:<br><span style='color:red;'>Une habitude qui est source de plusieurs maladies bactériennes et virales</span>

Fumer le narguilé, a augmenté au courant de ce mois de ra madhan, juste après la rupture du jeûne, les jeunes installés au niveau de cafés ou encore d’espaces naturels, tels les jardins et autres fument le narguilé. «Un arrêté de wilaya interdisant cet usage, sous peine de fermeture de tout salon de café ou restaurant, est entré en vigueur voilà plus d’une année, pour prévenir contre ses effets néfastes.

Toutefois, on continue de constater, l’utilisation de cette dernière, par une grande frange de la société. Plus qu’une habitude, le narguilé ou plus communément appelé la «chicha», fait désormais partie de nos mœurs. Très prisée par les jeunes, la «chicha» qui ne se consommait qu’au niveau de certains salons, a pris de grandes proportions, de plus en plus d’adeptes fument le narguilé, pensant que ce dernier est moins nocif que la cigarette. Erreur, diront les spécialistes. Selon des études scientifiques, il a été démontré, que les échantillons de fumée prélevés, sont très riches en substances nocives pour la santé. Pire, l’eau refroidit la fumée qui se transforme en goudron, ce qui dénote d’une inhalation plus longue et plus profonde. Par ailleurs, ces dernières années la mode est à la chiche, que certains croient sans danger. Mais voilà les connaisseurs vous diront, que le danger est double pour les adeptes de la chicha. La chicha est composée de 25% de tabac mé- langée à de la mélasse et un arôme de fruits. Cette sensation agréable parfumée, trompe tous ceux, qui fument la chicha, car, ils n’imaginent pas que les nombreux produits toxiques inhalés, peuvent avoir des effets sur la santé. Contrairement aux idées reçues, fumer la chicha est très nocif pour la santé. Fumer le narguilé provoque par exemple une augmentation du risque de cancers, de bronchites chroniques, ou de problèmes cardiovasculaires. Des mesures révèlent que l’augmentation du monoxyde de carbone expiré, à la fin d’une chicha, équivaut à celle observée lors de la consommation de 2 paquets de cigarettes. D’où 30 à 50 bouffées de chicha inhalées sur une durée moyenne de 1 heure, équivaut à 2 paquets de cigarettes. Et cela, sans compter les transmissions microbiennes qui se font par l’utilisation du même embout, dont la tuberculose et les hépatites virales, qui se transmettent par la salive. En effet, un embout, qui fait le tour entre amis, est un vrai danger. Alors que sur la fonction digestive, certains spécialistes avaient également expliqué, que la nicotine produite par la «chicha», augmente la sécrétion des acides gastriques, occlusion, douleurs gastriques, provoquant un manque d’appétit

F.Abdelkrim