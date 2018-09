<span style='text-decoration: underline;'>ORAN | Lors des cinq dernières années</span>:<br><span style='color:red;'>Une hausse de la production halieutique de plus de 2000 tonnes</span>

Une hausse de la production halieutique de plus de 2000 tonnes

Le secteur de la pêche dans la wilaya d’Oran a enregistré une hausse de la production halieutique de 2082 tonnes dans les cinq dernières années, a-t-on appris mercredi du directeur de la pêche et ressources halieutiques.

Mohamed Bengrina a souligné que la production halieutique (hors aquaculture) a connu une évolution constante dans les cinq dernières années passant de 5760 t en 2013 à 7.842 t l’an dernier. La production halieutique dans la wilaya est composée de 80 % de poissons bleus, notamment la sardine et les anchois et de poissons blancs, crustacés et mollusques.

Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques a justifié cette hausse de la production par l’environnement maritime sain permettant une bonne reproduction des poissons, soulignant que le nombre d’embarcations de pêche de la sardine, qui est de 134 bateaux, n’a pas changé depuis des années.

Cette production halieutique est appelée toujours à la hausse cette année. A noter qu’elle atteint jusqu’à juillet dernier 3.538 t dont 1.038 au seul mois cité. La flottille de pêche de la wilaya compte 384 bateaux à Oran et Arzew en plus d’un thonier, alors que le nombre des gens de la mer est de 30.000 dont 4.518 marins pêcheurs.