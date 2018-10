Dans une région où l’on compte les morts par dizaines et même par centaines quotidiennement dans une parfaite indifférence, voilà que la mort d’un seul homme fait trembler toutes les grandes capitales de ce monde. Beaucoup de chefs d’Etat aimeraient passer à une autre chose, à créer ce qu’on appelle aujourd’hui un contre feu. Mais rien ne marche. La mort du journaliste Jamal Khashoggi éclaire les relations internationales sous un autre jour. Il y a vraiment quelque chose de pourri dans le royaume wahhabite.

Paradoxalement c’est celui que l’on a salué comme le réformateur d’un vieux royaume archaïque, le prince héritier Mohamed Ben Salmane qui devient aujourd’hui la cible de toutes les critiques et le personnage infréquentable qui repousse les bien pensants occidentaux, qui gesticulent pour le moment, sans savoir comment se comporter face à ce tragique événement qui a eu pour théâtre le consulat saoudien à Istanbul.

Les Saoudiens ont cru pouvoir faire un terme à ce triste épisode en devançant les enquêteurs turcs et autres, et en annonçant la mort de l’opposant saoudien au sein même du siège de leur représentation diplomatique. Mais voilà que la version donnée ne convainc pas beaucoup de monde, même si Trump a fait semblant, dans un premier temps, d’y croire, avant de changer d’avis et surtout de démontrer qu’il est totalement dépassé par les événements. Il ne sait plus comment se comporter face à cette grande pression qui gronde en Amérique y compris au sein même de son camp républicain, et tergiverse pour se prononcer clairement sur l’attitude à tenir face à son grand allié saoudien.

Il faut dire que les critiques et les accusations en Amérique et ailleurs, se focalisent sur la personne du prince héritier Mohamed Ben Salmane surnommé par le très influent New York Times «Mr Bone Saw», traduisez, «Monsieur Scie à os». Un surnom qui renvoie à la manière dont aurait été tué Jamal Khashoggi dans les locaux du consulat saoudien d’Istanbul. De là à voir une grande pression s’exercer sur le roi Salmane pour destituer son fils du titre de prince héritier, il n’y eut qu’un pas qui a vite été franchi. MBS est passé du jour au lendemain du jeune futur monarque réformateur, adulé et hissé aux cimes par l’Occident à une persona non grata dont personne n’en veut.

Plus que la sale et horrible guerre au Yémen, plus que la séquestration de dizaines de personnes à Ryadh, plus que le soutien présumé aux groupes terroristes, la mort du journaliste Khashoggi a fini de détruire à jamais l’image de l’Arabie Saoudite dans le monde.

Par Abdelmadjid Blidi