<span style='text-decoration: underline;'>Exposition des produits algériens à Nouakchott </span>:<br><span style='color:red;'>Une importante délégation y prendra part du 23 au 29 octobre</span>

Une importante délégation d’entreprises algériennes composée d’environ 170 entreprises, avec un encadrement officiel de haut niveau, participera à l’Exposition Spécifique des produits algériens à Nouakchott en Maurétanie du 23 au 29 octobre 2018.

Selon un communiqué de presse d’ALGEX, cette exposition s’inscrit au titre de la stratégie du gouvernement dans la promotion des exportations Hors Hydrocarbures et la réalisation d’une intégration économique avec les pays voisins sous la thématique: «Renforcer la coopération bilatérale pour assurer une intégration régionale et le développement économique entre l’Algérie et la Mauritanie». Ainsi, les exposants algériens bénéficient de l’apport du FSPE à hauteur de 80% en matière de location de stand et d’acheminement des marchandises exposés en plus de l’accompagnement par les représentants de l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), la Société algérienne des Foires et Exportations (SAFEX), la CACI, l’ONT, l’ANEXAL, CAGEX, CCI de Tindouf, CCI d’Adrar, CCI de Bechar. Ainsi, Said Djellab ministre du Commerce, a insisté sur l’importance de ce rendez-vous qui se veut exceptionnel cette année avec la création d’une base logistique dans la Wilaya de Tindouf afin de faciliter les opérations d’exportations et renforcer le transport terrestre des marchandises vers la Mauritanie et ce, dans l’optique d’asseoir des relations économiques solides avec les pays limitrophes et par la même occasion, relancer la manifestation de troc «MOGGAR».

L’Algérie a réédité cette exposition, qui est passée de 70 entreprises en 2017 sur une superficie de 2000 m², à 170 entreprises algériennes réparties sur une superficie d’environ 4000 m2 au niveau de l’ancien Palais des expositions du centre-ville à Nouakchott.

Ce Salon se veut multisectoriel afin de mettre en valeur le potentiel algérien à l’export; ainsi notre pavillon est constitué de plusieurs secteurs à savoir: L’industrie chimique et pétrochimique avec 38 exposants classée en premier, suivie par le secteur de l’agroalimentaire: 33 entreprises, l’industrie électrique, électronique et l’électroménager, participeront avec 20 entreprises, industrie mécanique aussi 20 entreprises. Le secteur de l’agriculture avec 16 entreprises, le secteur des Travaux publics représenté par 12 entreprises, les matériaux de construction avec 9 entreprises et sans oublier le secteur des services en présence de 4 entreprises.

En outre, l’inauguration récemment du poste frontalier terrestre «Chahid Mustapha Ben Boulaid» entre l’Algérie et la Mauritanie constitue une ébauche de la coopération commerciale entre les deux pays et devrait permettre le développement des activités commerciales et économiques et qu’une porte d’entrée des marchandises algériennes vers l’Afrique ainsi que le point départ des caravanes de transports des marchandises à exposer au Salon de Nouakchott.

Afin de réussir cette opération, les produits algériens ont été acheminés par voie terrestre et aérienne sous le slogan: «la Caravane pour le renforcement des liens de fraternité et la relance des relations économiques et commerciales entre les deux pays».

Alger: Noreddine Oumessaoud