<span style='text-decoration: underline;'>Forêt de Canastel</span>:<br><span style='color:red;'>Une initiative pour la plantation de 10.000 arbres</span>

La forêt de Canastel qui s’étend sur une superficie de 120 hectares, est considérée comme le poumon de la capitale de l’ouest. Mais cette forêt a souffert ces dernières années de plusieurs problèmes qui ont fait rétrécir sa superficie. Le béton reste le premier «ennemi» selon des spécialistes de cette forêt.

Où en 2013, tout le monde se souvient que des espaces de cette forêt ont été destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière. Ce qui a déclenché un mécontentement chez les écologistes et les amateurs de cette forêt. Et pour redonner une seconde jeunesse à cette espace important de la ville dont les opérations de reboisement sont quasiment absentes depuis des décennies, un amateur de cette forêt M. Hichem Taleb, qui a lancé dans un groupe sur Facebook (1 jour 1 déchet Oran) une initiative pour la plantation de 10.000 caroubier dans cette forêt. Cette initiative qui a été saluée par un grand nombre d’internautes qui ont présenté leurs idées pour mûrir cette initiative.

Dans ce cadre, une rencontre entre le porteur de cette initiative et le conservateur des forêts de la wilaya M. Bouziane Abdelkarim a eu lieu avant-hier, lors de cette rencontre, les différents aspects sur le projet de plantation de 10.000 caroubiers ont été échangés et les premiers points forts de ce projet ont été exposés. Il sera procédé prochainement, à l’acquisition de 10000 arbres et de les mettre au sein de la pépinière de la conservation des forêts qui restera un des temps forts du projet, les arbres transiteront par cette pépinière où ils recevront les soins appropriés en vue de leurs plantations à l’horizon de l’automne 2018. Un recensement des espaces à la forêt de Canastel pour procéder à la plantation sera également effectué. Pour rappel, en mai dernier, l’ancien wali d’Oran M. Abdelghani Zaalane, a signé 2 arrêtés de wilaya, visant au classement de la forêt de Canastel dans le domaine forestier national sur ses 2 parties administratives dans les daïras d’Oran et de Bir El Djir. Cette décision, a été prise pour dissuader définitivement la mafia du foncier de s’approcher de ce site. La signature de ces 2 arrêtés a été un soulagement pour les Oranais qui ont montré leur satisfaction sur les réseaux sociaux. Mais, le grand défi qui se dessine à l’avenir, est celui de préserver cette forêt contre surtout l’incivisme de certains visiteurs. Notons, que la Conservation des Forêts de la wilaya d’Oran vient d’entamer le programme d’aménagement et d’exploitation de la forêt de Canastel visant à la préservation de cet espace et la promotion des sports et loisirs au profit des familles oranaises.

L’aménagement de la forêt du côté de la (frange maritime), prévoit la création de 3 zones: la zone A d’une superficie de 14 hectares, la zone B de 7 hectares et une Zone C. Les grands axes de ce projet viseront à la réalisation d’une clôture de la forêt sur 2600 m et l’aménagement de détentes familiales (Zone A et B) et sportive (Zone C). Dans la Zone A, il est prévu la réalisation d’un parking de véhicules, zone de détente familiale avec éclairage public, 3 aires de jeux pour enfants, zone de sport collective (Beach volley, Beach soccer), ainsi qu’une zone de sport de combat et des activités d’escalade.

Pour la Zone B située au nord, il est proposé de réaliser un parking de véhicules, une zone de détente familiale, aire de jeux pour enfants et une zone de cardio fitness.