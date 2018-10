<span style='text-decoration: underline;'>Consommation des stupéfiants</span>:<br><span style='color:red;'>Une inquiétante montée du phénomène</span>

Le Commissaire divisionnaire, Djamal Guessoum, chef de la cellule de lutte contre le trafic de stupéfiants, a estimé que la consommation de narcotiques au sein de l’ensemble des segments de la société algérienne, tant en milieu urbain que rural, est en train de connaître une montée vertigineuse.

Intervenant lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale (Chaîne 3), l’officier supérieur de la Police, souligne que ce phénomène est en train de prendre de l’ampleur depuis une décennie déjà. Ainsi, il fera état de divers facteurs parmi lesquels il cite la position géographique du pays, utilisé à ses dépends comme carrefour de transit de la drogue vers diverses destinations. Djamal Guessoum signale ainsi qu’il reste encore difficile de connaitre précisément les types et les quantités réelles de drogue transportées en Algérie. Selon lui une partie, à savoir le cannabis, des psychotropes ou des opiacées se trouvent déversée au niveau du marché local.

L’officier supérieur de la Police a rappelé, en se référant à des statistiques de l’Office national de lutte contre la drogue, que les stupéfiants ont déjà fait leur intrusion dans près de 400 établissements scolaires, soit 1% du total, relevant que l’Algérie est, pour autant,loin d’être dans le rouge. Il dira en outre à propos de l’évolution des prises de drogue effectuées par les divers services de sécurité, que les quantités de cannabis saisies ont atteint 56 tonnes en 2012 contre 6 tonnes en 2017. Pour les psychotropes, il dira qu’il a été question de saisir 3,6 millions de comprimés et procédé à 150.000 arrestations, au cours des 5 dernières années. Les divers services agissant contre les réseaux de narcotrafiquants ont réussi à ce jour. Selon l’hôte de la Radio, révélant que la lutte est plus difficile à mener contre les petits dealers activant en milieu urbain.

À noter que l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT) a élaboré une stratégie nationale de lutte contre la drogue (2018-2022) basée sur la prévention et la sensibilisation aux dangers des stupéfiants, sur les soins et sur la réduction de l’offre et la demande en matière de drogue. Cette stratégie, notons-le, vise à garantir les soins aux personnes souffrant de dépendance en général en œuvrant à la réduction de la consommation et à minimiser les impacts sociaux et sanitaires.

Alger: Noreddine Oumessaoud