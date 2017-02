<span style='text-decoration: underline;'>Glissement de terrain à Kouchet El Djir</span>:<br><span style='color:red;'>Une jeune fille décède et ses parents blessés</span>

Une jeune fille décède et ses parents blessés

Glissement de terrain à Kouchet El Djir : Une jeune fille décède et ses parents blessés

Il était minuit cinquante minutes quand les services de la sûreté de wilaya ont avisé les services de la protection civile d’un glissement de terrain au quartier Kouchet El Djir.

Quatre habitations, (constructions illicites), se sont effondrées, les membres de trois familles ont pu s’échapper avant que tout ne s’écroule. Par contre, trois membres d’une même famille, se sont trouvés coincés sous les décombres. Le père âgé de 45 ans et la femme de 38 ans, ont été évacués par les éléments de la protection civile, vers deux heures du matin, aux urgences du CHUO. Les victimes souffraient de plusieurs fractures. Quant à la fille, âgée de 18 ans, handicapée de son état, a été ensevelie. L’opération de sauvetage a été supervisée par le directeur de la protection civile et plusieurs officiers, dont plus 50 agents ont été mobilisés, 4 camions de premiers secours, 5 ambulances, dont une médicalisée. Ce n’est que vers 11h 25 du matin que la dépouille de la jeune fille a été retirée des décombres. Son corps a été acheminé vers la morgue du CHUO.

A.Yasmine