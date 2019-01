<span style='text-decoration: underline;'>Elle sera organisée le 31 janvier </span>:<br><span style='color:red;'>Une journée de l’Algérie dans la région lyonnaise pour nouer les relations entre les entreprises</span>

La Région Auvergne-Rhône-Alpes de France et le Consulat général d’Algérie à Lyon, en collaboration avec Business France Algérie, organisent «Les Journées de l’Algérie en Auvergne-Rhône Alpes», les 31 janvier et 1er février 2019.

Ainsi, Alain Marleix, ancien ministre, Président de la Commission des Relations internationales et des Accords agricoles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté lors d’une conférence de presse organisée mardi au niveau du bureau de Business France à Alger, les enjeux de cette manifestation régionale. Pour marquer les relations, lance le conférencier, une convention de partenariat sera signée entre la Chambre nationale d’Agriculture d’Algérie et la Chambre régionale d’Agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes le 31 janvier.

Intervenant devant un parterre de journalistes, M. Marleix a présenté les 4 filières identifiées pour valoriser et développer les liens entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Algérie. Il s’agit en premier, selon lui, du secteur agricole, l’agro-alimentaire et l’élevage. «Auvergne-Rhône-Alpes est la première région française pour les produits de terroir (plus de 100 produits sont labellisés] et la 1ère» région gastronomique d’Europe. Auvergne-Rhône-Alpes est aussi la première région en nombre d’exploitations en agriculture, biologique», lance le conférencier qui dira encore que le potentiel d’échanges dans les domaines de la production, des normes de qualité, de la transformation, de la valorisation des produits locaux, de la diversification et de la sécurité, alimentaire, est largement ouvert entre Auvergne-Rhône-Alpes et l’Algérie.

Les énergies renouvelables et l’économie circulaire figurent également parmi les volets à traiter lors de cet évènement. Pour M. Marleix, cet enjeu est prépondérant pour l’Algérie et Auvergne-Rhône-Alpes. C’est la première région décarbonée à énergie positive, dont l’ambition est grande dans le domaine de la préservation de l’environnement.

«La participation du ministère de l’environnement algérien aux Journées de l’Algérie en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que d’une délégation d’entreprises algériennes du secteur, sera l’occasion de visiter l’Institut national de l’énergie solaire localisé en Savoie, qui avec ses 400 chercheurs est l’un des trois centres mondiaux d’expertise dans le domaine solaire. Un protocole d’entente est en cours de préparation entre l’Office national du développement durable et l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Energies Environnement pour l’industrie automobile et la plasturgie constituent deux pôles d’excellence pour le développement de liens dynamiques entre Auvergne-Rhône-Alpes et l’Algérie.

Forte de ses 65 000 entreprises, Auvergne-Rhône-Alpes est la 1ère «région industrielle de France», explique encore l’ex-ministre français qui précise que la sous-traitance automobile et la plasturgie sont deux exemples de secteurs traditionnels confrontés aux enjeux de l’innovation technologique et de la formation. Le dialogue entre entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’Algérie dans ces domaines, avec l’appui des universités, constitue un des leviers de ces rencontres.

A noter, qu’entre 250 et 300 entreprises algériennes prendront part à cet évènement. Pour l’ex-ministre français, environ 200 entreprises algériennes ont répondu favorable à l’appel des organisateurs, montrant la volonté de chacun de construire des liens durables. Environ 400 entreprises françaises participeront également à cet évènement. «Des conférences en plénière, le 31 janvier, pour mieux connaître les atouts de chaque territoire et secteurs, des rendez-vous d’affaires, des visites de terrain le 1er février, contribueront à atteindre l’objectif de ces journées» a-t-il dit.

Alger: Noreddine Oumessaoud