<span style='text-decoration: underline;'>Hassi Mefsoukh </span>:<br><span style='color:red;'>Une journée de sensibilisation sur l’autisme</span>

Une journée de sensibilisation sur la prise en charge des enfants autistes est prévue ce mardi, à la Maison des jeunes de Hassi Mefsoukh au profit des parents qui devront découvrir les dernières avancées en matière de thérapie conventionnelle et de gestion des crises de comportement.

Cette journée sera encadrée par trois psychologues qui devront présenter leur expérience et les dernières évolutions thérapeutiques pour le traitement du spectre de l’autisme. L’autisme affecte aujourd’hui, au moins 67 millions de personnes dans le monde. De tous les troubles graves de développement, il est celui qui connaît la plus rapide expansion dans le monde. Les troubles du spectre de l’autisme (TSA), sont une affection neurobiologique complexe, pouvant avoir un impact sur le fonctionnement normal des systèmes gastro-intestinal, immunitaire, hépatique, endocrinien et nerveux.

Ils ont une incidence sur le développement normal du cerveau qui se traduit chez la plupart des personnes atteintes d’autisme par des problèmes de communication, des difficultés à entretenir des interactions sociales normales et une tendance à répéter des modèles comportementaux particuliers. Elles ont également un répertoire très limité d’activités et d’intérêts. Le terme «spectre» renvoie à un continuum, de troubles développementaux et de gravité des symptômes. Il faut savoir, que lorsqu’un enfant tombe malade, son entourage familial se laisse le plus souvent submergé par un sentiment de désespoir et d’impuissance. La vie d’une famille dont un enfant est autiste, bascule rapidement dans l’univers de la maladie. Comment aider ces familles en détresse, à affronter cette douloureuse épreuve ? Les trois psychologues devront apporter des conseils à ces familles en difficulté.

H. Maalem