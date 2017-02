<span style='text-decoration: underline;'>Sa mise en œuvre est régulièrement reportée depuis six ans</span>:<br><span style='color:red;'>Une journée d’étude demain sur le plan de circulation du groupement d’Oran</span>

Une journée d’étude sur la «mise en œuvre à moyen terme du plan de circulation du groupement d’Oran» sera organisée ce mardi 7 février en cours par l’assemblée populaire wilaya (APW) pour se pencher sur la situation actuelle du trafic automobile à l’intérieur du tissu urbain et trouver des solutions aux points noirs signalés dans plusieurs zones de la ville.

La préparation de cette journée avait été confiée à la commission d’aménagement du territoire et transport qui a tenu ces dernières semaines plusieurs réunions de consultations avec tous les intervenants dans le secteur du Transport (services de sécurité, collectivités locales, société civile…). Le plan de circulation du groupement d’Oran élaboré, rappelle-t-on en 2011, n’a jamais été mis en œuvre par les services concernés qui avaient avancé plusieurs dates ces six dernières années pour l’application de ce plan. Ce plan est, selon ces concepteurs, fondé sur une vision globale du secteur du Transport dans le groupement d’Oran. Il englobe tous les projets du secteur (tram, métro, gares routières…). Il concerne également les espaces réservés au stationnement dans la ville, lesquels seront réorganisés. Ce projet permettra de revoir la situation du réseau de routes intérieures et d’initier des programmes de réaménagement. Le plan de circulation a pour principal objectif de réorienter les itinéraires de transport actuel en conformité avec le tracé du tramway, ce qui donnera théoriquement un élan et une dynamique à la qualité du transport à Oran.

Selon des statistiques récentes, un million de véhicules circulent quotidiennement à Oran. Les embouteillages sont devenus une hantise pour les automobilistes et essentiellement dans les ronds points de la cité Djamel, de la Pépinière, El Morshid et El Bahia. Un demi million de véhicules sont immatriculés 31 et 350.000 visiteurs véhiculés et des centaines de poids lourds entrent chaque jour à Oran, selon des statistiques révélées par le groupement de la gendarmerie nationale.

Des millions de déplacements automobiles sont enregistrés quotidiennement dans la capitale de l’Ouest qui étouffe désormais sous le poids des embouteillages. Le centre-ville et les grandes artères commerciales sont devenus synonymes de bouchons et encombrements. Se mouvoir en voiture dans les grandes artères de la ville n’est plus une tâche de tout repos pour les automobilistes. Nombreux troquent leurs voitures pour le tramway pour fuir le stress des embouteillages.

