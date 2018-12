<span style='text-decoration: underline;'>Alors que le phénomène a pris de l’ampleur </span>:<br><span style='color:red;'>Une journée d’étude sur l’immigration clandestine</span>

Le Mouvement pour la jeunesse et la démocratie (MJD) a organisé, hier, à l’hôtel El Riadh à Alger, une journée d’étude consacrée à «l’immigration clandestine».

Intervenant lors de cet événement, la présidente du Mouvement de la jeunesse démocratique (MJD), Chalabia Mahdjoubi a indiqué que l’objectif d’organiser cette journée consiste à soulever une série de questions relatives aux problèmes de l’immigration clandestine et les causes qui poussent les harragas à s’aventurer en pleine mer. Elle dira, en outre, que l’immigration clandestine est un phénomène dangereux qui a pris ces derniers temps de l’ampleur. La présidente du FJD a réitéré, par ailleurs, son soutien au président de la République M Abdelaziz Bouteflika.

Quant à lui, le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a soulevé les multiples raisons qui poussent les Algériens à fuir le pays. Selon lui, ces jeunes candidats à cette nouvelle forme de suicide sont loin d’être des marginaux, ni des désespérés», a-t-il dit et d’ajouter «le chômage constitue le premier facteur incitatif à l’émigration clandestine».

« En effet, la pauvreté, la cherté de la vie, la perte de confiance en l’administration et la recherche d’une vie meilleure poussent les jeunes à quitter l’Algérie », a-t-il expliqué, avant d’ajouter «c’est le fait qu’ils ne se sentent pas à l’aise dans leur pays et ils n’ont pas de réponse à leur préoccupation». Il dira encore qu’il n’y a pas de solution miracle pour convaincre l’Algérien de rester dans son pays et le convaincre pour réaliser ses ambitions, nourrir un projet professionnel et y fonder une famille, sont des choses qui semblent simples certes, mais qui sont hélas, devenues difficiles dans le cas de l’Algérie.

Belkacem Sahli a mis en cause également l’école algérienne qui, selon lui, «ne fait plus son travail d’éducation et surtout de sensibilisation». « La lutte contre l’immigration clandestine n’est pas du ressort exclusif des autorités sécuritaires et administratives, mais elle est l’affaire de tout un chacun et de l’ensemble de la société, car la responsabilité est partagée», a-t-il dit. M. Sahli parlera encore de la problématique de l’aménagement du territoire. «Plus de 80% de la population algérienne vit dans des villes dont une grande partie a connu une urbanisation anarchique», a-t-il dit et de conclure «80% de la population sont concentrés 10% du nord et 20% de la population sont concentrés dans 90% du pays».

À souligner que le phénomène de l’immigration clandestine a connu une tendance haussière depuis quelques mois. Les forces navales ont arrêté à maintes reprises des dizaines de candidats à l’immigration clandestine. Plusieurs de ces jeunes sont portés disparus, d’autres sont décédés.

Alger: Noreddine Oumessaoud