Une journée nationale dédiée à la presse

A Oran, comme sans doute ailleurs, la journée nationale de la presse célébrée le 22 Octobre, a été marquée par la traditionnelle rencontre des journalistes avec le Wali et les autorités locales. Une cérémonie symbolique permettant de rendre hommage aux professionnels des médias et à la presse en général, un secteur qui a connu un parcours jalonné par des sacrifices, des défis et des succés indéniables inscrits dans le combat permanent pour le renforcement de la liberté d’expression et des valeurs de la démocratie. Mais un parcours marqué depuis ces dernières années, il faut bien l’admettre, par de multiples insuffisances, des contraintes et des carences cumulées devenues presque irréductibles. Collation et petits cadeaux ont été comme chaque année, offerts aux journalistes, et, comme chaque année, la cérémonie a été marquée par le discours du Wali d’Oran très récemment installé dans ses fonctions. Tout le monde s’accorde à reconnaître chez le nouveau responsable, une parfaite maîtrise du verbe et un sens aigu de la communication. Avec un message insistant sur la vigilance et la mobilisation de tous pour faire face aux enjeux de l’heure, le Wali, Abdelkader Djellaoui, semble faire preuve d’un pragmatisme et d’une sincérité dans le propos assez peu courants. Interpellé notamment au sujet du projet de maison de presse tant attendue à Oran, le wali a indiqué que les procédures de gestion et d’organisation devront être arrêtées, avec l’avis des journalistes concernés, pour permettre l’ouverture et le fonctionnement dans les meilleures conditions de cette structure qui a été, on le rappelle, domiciliée dans les locaux de l’ancien siège de l’organisation des Moudjahidine au centre ville. Un travail qui aurait du être préparé et finalisé depuis longtemps. A l’époque où ce projet était pompeusement annoncé, il y a dix ans, par un ancien wali devenu plus tard Ministre de la Santé, «ce sera, disait-il, une structure d’accueil et d’animation pour les médias digne du statut de métropole régionale de la Capitale oranaise… «. Ce n’est que récemment, en Mai dernier, que l’ex Wali Mouloud Chérifi a procédé à la mise à disposition des journalistes d’Oran de locaux devant être aménagés et équipés en mobilier. On remarque par ailleurs, encore une fois, que très rares sont les membres de la profession qui saisissent l’occasion de la Journée nationale de la presse pour «oser» parler de l’état des lieux de la presse, des bilans, des contraintes et des carences marquant ce secteur truffé d’incohérences et de dysfonctionnements. On sait pourtant combien la presse algérienne reste menacée par les nouveaux modèles économiques imposés par l’Internet et les chaines TV, et aussi par les conjonctures politiques successives, porteuses d’incertitudes et d’instabilité. Malgré l’adoption il y a dix ans, de la loi organique sur l’information et tous les dispositifs annoncés par les pouvoirs publics pour promouvoir la presse et le secteur de la communication, rien de significatif n’a été enregistré pour assainir le paysage médiatique et améliorer l’état des lieux toujours miné par des carences et des dysfonctionnements.

Par S.Benali