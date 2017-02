<span style='text-decoration: underline;'>ASMO :L’ancien gardien d’El Djemia Ouahrani Djillali honoré </span>:<br><span style='color:red;'>Une juste reconnaissance pour un ancien keeper hors pair</span>

Des supporters, à leur tête, Blaha Houari, qui portent El Djemia dans leur cœur, activent pour réunir la famille de l’ASMO, et du coup, n’oublient pas les anciens joueurs, qui avaient marqué de leur empreinte, l’histoire de la formation de Medina Jadida.

En effet, après avoir honoré plusieurs anciens joueurs, dont certains, sont dans des situations précaires, cette fois ci, les initiateurs de cette bonne volonté ont jeté leur dévolu, sur l’ancien keeper asémiste des années 60/70, en l’occurrence, Ouahrani Djilali. Du beau monde était au rendez-vous à son domicile, sis au quartier Maraval, lundi passé. Les organisateurs de cette initiative étaient accompagnés, de nombreux journalistes et d’anciens joueurs, dont certains avaient côtoyé, ou évolué avec le keeper. On citera H’mida Tasfaout, Guemri Redouane, Emtir Said, Gasmi Larbi dit la grenouille, Meguenni Fayçal, Zine Kheloufi, et bien d’autres, notamment certains fans du club de Medina Jadida. Ouahrani était plein d’émotion, quand Blaha prononça une allocution, où il n’a pas tari d’éloges sur ce grand homme. Tour à tour, les anciens joueurs Emtir, Larbi, Guemri et Zine Kheloufi, ont aussi évoqué le parcours élogieux de l’homme. En recevant les présents, qu’on lui a remis, Ouahrani n’a pas trouvé les mots, pour remercier tout le monde. Par la suite on passa à des photos souvenirs. Et cette te visite s’acheva autour d’un succulent couscous.

Ouahrani, une référence pour son sérieux et sa persévérance

L’ancien portier de l’ASMO était connu pour sa modestie et pour son bon travail, outre que celui de portier. Dévoué à El Djemia, Ouahrani était aussi éducateur, formateur et surtout un excellent détecteur de bons talents. Il effectua depuis l’indépendance, toute sa carrière à l’ASMO, au poste de gardien, sous la férule de Hadj Hadefi, malgré la forte concurrence. A L’âge de 29 ans, il était contraint de raccrocher, alors qu’il était au summum de sa carrière. Loin de jeter l’éponge, il s‘est reconverti en éducateur et recruteur. Et c’est en son temps, que l’ASMO a débuté sa politique de formation, avec l’émergence d’une bonne pépinière, qui a fait par la suite, les beaux jours de grandes équipes. En son temps, il avait découvert le gardien Acimi, Goudjil, Belkhatouat, Hadada, Haddou Moulay et bien d’autres. Il a également évolué aux côtés de grands joueurs, dont Larbi « la grenouille » et Reguieg ’’Pons’’. Un véritable leader, auquel il vouait une grande estime et du respect. Il avait de l’admiration pour certains grands hommes de l’ASMO, dont Hadefi Hadj et Aboukebir Baghdad. Et il était également heureux, d’avoir connu et côtoyé le regretté Dey. Aujourd’hui, au bout de ses 73 ans, malgré ses quelques soucis de santé, il continue sa paisible vie de chef famille, plusieurs fois grand-père.

