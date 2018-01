<span style='text-decoration: underline;'>Baromètre du FCE </span>:<br><span style='color:red;'>Une légère amélioration de l’activité économique au mois de décembre 2017</span>

Le Forum des chefs d’entreprises vient de publier son rapport intitulé «Baromètre du Forum des Chefs d’Entreprise» pour le mois de décembre 2017.

Selon le rapport, l’ensemble des secteurs d’activité économique à l’exception de celui de «Autres Industries» (hors IAA), ont enregistré une amélioration de l’indice de confiance par rapport au mois de novembre de la même année. Ainsi, l’enquête du FCE révèle que «l’indice de confiance global (tous secteurs d’activité économique confondus), termine l’année 2017 avec une valeur de -21 qui se rapproche de celle du mois de mars 2017, soit une amélioration de deux points par rapport au mois de novembre 2017 (-23) sans toutefois quitter la zone négative».

Par secteur d’activité économique, le document du FCE note que pour ce dernier mois de l’année 2017, «une amélioration dans 3 secteurs d’activités, a été enregistrée notamment, celui des industries Agroalimentaires (IAA), affichant une valeur négative de -8 en décembre contre -13 en novembre, soit une hausse de 5 points. Le secteur des Services qui a enregistré une valeur négative de -27 en décembre contre -31 en novembre, soit une hausse de 4 points. Enfin, le BTPH, affichant une valeur négative de -9 en décembre contre -20 en novembre, soit une forte augmentation de 11 points».

Cette amélioration, indique-t-on, est le résultat de «la hausse des perspectives de production de 32 points qui passe de -33 en novembre à -1 en décembre. L’augmentation Prix de vente de la production de 7 points qui passe de 17 en novembre à 24 en décembre et l’augmentation des Perspectives de l’Emploi de 12 points (de -19 en novembre à -7 en décembre». Pour le quatrième secteur, le FCE a précisé que l’indice de confiance des «Industries», «enregistre une chute de 17 points qui affiche une valeur de -31 en décembre contre -14 en novembre».

Au niveau des régions, la même source fait remarquer «une amélioration pour l’indice de confiance de la région Ouest et celui de la région Est». «Le premier affiche une valeur de -3 en décembre contre -31 en novembre, soit une forte augmentation de 28 points. Et le second affiche une valeur de -19 en décembre contre -25 en novembre, soit une hausse de 6 points», précise-t-on de même source. Par contre, «celui de la région Centre a dégringolé de 6 points. Il passe de -22 en novembre à -28 en décembre», lit-on dans le même document.

Concernant l’Union européenne, l’indice de confiance de l’UE et ainsi que la France, «enregistre une amélioration de 0,8 point. Pour l’EU, il affiche une valeur positive de 8 en novembre contre 8,8 en décembre. Et la France passe de 3,8 en novembre à 4,6 en décembre», conclut le rapport.

Alger: Noreddine Oumessaoud