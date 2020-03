<span style='text-decoration: underline;'>Une trentaine de vols prévus dés juillet prochain</span>:<br><span style='color:red;'>Une liaison aérienne entre Oran et Monastir</span>

Une trentaine de vols charter sont prévus à partir du mois de juillet prochain entre Oran et les deux villes tunisiennes l’ile de Djerba et la ville de Monastir, a-t-on appris hier auprès de Saad Khemiri, le directeur du bureau d’Oran de l’office national du tourisme tunisien (ONTT).

Ces vols, selon notre interlocuteur viennent après une demande grandissante constatée par les visiteurs Algériens qui veulent rejoindre les deux villes tunisiennes lors de la période des vacances d’été. Notons que ces vols vont être assurés par les compagnies aériennes «Air Algérie» et «Tunisia Air» et viendront s’ajouter à 4 vols quotidiens entre Alger et Tunis et 3 vols hebdomadaires entre Oran et Tunis.

Cette nouvelle initiative entre dans le cadre du renforcement des relations touristiques entre les deux pays frères. Un voyage pour la presse a été organisé cette semaine pour une douzaine de journalistes d’Oran en Tunisie. Ce voyage a permis aux journalistes algériens de découvrir le potentiel touristique de 6 villes tunisiennes à l’instar de Sousse, Monastir et Kairouan.

Notons que les relations touristiques entre l’Algérie et la Tunisie sont « excellentes », selon Lotfi Mani, directeur central de la promotion à l’office nationale du tourisme tunisien (ONTT).

« Il y a près de 3 millions d’algériens qui se sont déplacés en 2019 en Tunisie, dont plus de 440.000 durant le mois de décembre. Il y a également 1.7 millions de tunisiens qui ont visité l’Algérie durant la même période, il y a un important mouvement entre les deux pays », dira-t-il. Ces relations devront encore être renforcées : « Nous ferons tous pour accueillir nos frères les Algériens dans de bonnes conditions et améliorer nos services, comme nos frères se déplacent en famille», précise-t-il.

Fethi Mohamed