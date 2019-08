<span style='text-decoration: underline;'>L’ASCA Oran, honore ses athlètes champions (2018/2019)</span>:<br><span style='color:red;'>Une louable initiative et une motivation supplémentaire</span>

Le club sportif ASCA Oran, qui active dans les sports de combat et l’athlétisme, a organisé ce samedi, une réception à l’intention de ses athlètes garçons et filles, qui se sont illustrés lors de différentes compétitions au titre de la saison 2018/2019 et aussi pour récompenser certains athlètes qui ont décroché la 6ème ou le BEF.

Cette bonne initiative, s’est déroulée à la salle du club ASCAO à Oran, en présence des parents d’athlètes, des champions toutes disciplines, d’entraîneurs et d’invités. Dans une bonne ambiance, les regards étaient braqués sur certains champions qui se sont fortement distingués, notamment en judo et en lutte.

Il s’agit de la cadette championne d’Algérie en lutte, l’internationale Filalia Hammoudi et le Vice-champion d’Algérie en judo, le cadet Rafik Maroc qui a été honoré pour ses consécrations durant la saison et pour avoir été élu meilleur athlète du club de l’année. L’ASCAO, un club formateur, est présidé par un ancien champion d’Athlétisme et de judo Ammour Abdelkader. Le club qui active en judo, lutte, kick Boxing, Aïkido et Athlétisme, englobe en son sein, près de 450 athlètes toutes disciplines confondues. Les jeunes sont encadrés par de bons entraîneurs d’expérience. Les responsables du club n’ont jamais baissé les bras, malgré les entraves et le manque de moyens. La salle du club exigüe, date de l’ère coloniale et on rencontre d’énormes difficultés, pour arranger toutes les disciplines en matière de créneaux pour les entraînements.

La natation, faisait partie des disciplines du club, mais a été gelée par le président, en raison d’énormes problèmes vu que la piscine d’Oran est fermée pour travaux. Le club ASCAO, faut-il le rappeler, a enfanté de nombreux champions dans ses disciplines et continue à s’affirmer. Les responsables du club œuvrent pour la formation de jeunes talents et ne demandent que des moyens et de la considération.

Ils ont dit: Abdelkader Ammour: (président club ASCAO)

«A chaque fin de saison, nous organisons une réception pour honorer nos champions. On a profité aussi pour récompenser les jeunes athlètes qui ont obtenu de bons résultats scolaires ou, qui ont décroché le BEF.

On a convié tous les parents d’athlètes pour assister à la cérémonie qui s’est déroulée dans une bonne ambiance. Je tiens à dire que malgré nos faibles moyens dont financiers, on reste déterminés à être aux côtés des athlètes et de leurs encadreurs. Notre club qui est basé sur la formation, mérite de la considération de la part des autorités locales. Je tiens à remercier vivement des donateurs qui nous soutiennent et merci aussi aux parents».

Rafik Maroc: (Meilleur athlète

de l’année judo Cadet -66 kg)

«Grace au bon travail au sein de mon club ASCAO, je ne cesse de progresser. Le mérite revient à mon entraîneur Bentouhami Mohamed. Je me suis bien comporté durant la saison en décrochant les titres de champion de wilaya, en régional et en national, je suis arrivé en finale, mais je me suis incliné face à un bon adversaire d’Alger. Cette deuxième place nationale me satisfait et va me motiver pour aller de l’avant. Cette réception est une bonne chose pour les athlètes, surtout pour la motivation. Je suis doublement heureux, d’avoir été honoré pour mon parcours durant la saison et d’avoir été élu meilleur athlète de la saison. Merci à tous ceux qui m’aident notamment notre président Ammour».

Filalia Hammoudi: (Internationale championne d’Algérie lutte cadette 73 kg) «Mes consécrations durant la saison, notamment le titre de championne d’Algérie, ne sont pas venus par hasard, mais par un grand travail réalisé durant la saison. Je ne cesse de progresser, grâce à notre entraîneur Kara Fayçal qui prête une attention particulière à notre égard au même titre que le président du club. De mon côté, je me suis surpassée pour arriver au top de mes capacités. Maintenant, je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin. Mon souhait le plus cher, est de continuer à rester sur cette bonne dynamique. Je remercie beaucoup notre président Ammour Abdelkader, notre entraîneur et mes parents qui me soutiennent».

B.Sadek