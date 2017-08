<span style='text-decoration: underline;'>Organisation match gala commémoratif en mémoire de Miloud Chorfi</span>:<br><span style='color:red;'>Une louable initiative pour l’ancien journaliste sportif</span>

Depuis quelques temps, Oran se prépare pour la mise sur pied d’un match gala qui sera dédié à la mémoire du regretté Miloud Chorfi, une ancienne figure journalistique et politique au parcours élogieux. L’initiative émane de la part d’une personnalité oranaise connue dans le milieu politique et sportif, en l’occurrence Bentria Abdelhamid, un militant du RND qui œuvre également contre la violence dans les stades et dans le milieu sportif en général.

Pour la réussite et la concrétisation de l’événement, une première réunion s’est tenue en début de semaine à l’hôtel El Mouahidines où un comité d’organisation a été dégagé, composé d’anciens sportifs et d’anciens journalistes qui avaient côtoyé le regretté Miloud Chorfi dans son parcours. On citera du côté sportif, entre autres, l’ancien gardien Benchiha Nacer, Abdelhafid Belabbes et du côté journalistique, Benyoucef Ouadia, Abdelkader Fekir et Fayçal Haffaf des compagnons de longue date de feu Miloud Chorfi, qui connaissent parfaitement la valeur de l’homme. Après la constitution du comité d’organisation, les initiateurs ont tenu une conférence de presse lundi passé à l’hôtel «Liberté» en présence de personnalités sportives journalistiques de la société civile et de la famille de feu Miloud Chorfi. Cette conférence a été présidée par l’ancien journaliste Benyoucef Ouadia. L’ancien compagnon du regretté Miloud Chorfi, a tout d’abord tracé le parcours de l’homme, humble, généreux et professionnel, qui a sacrifié sa vie pour l’Algérie. Cette conférence a été animée surtout pour réveiller les consciences, afin que nul n’oublie les hommes qui avaient travaillé pour le pays et qu’on a tendance à oublier. Les organisateurs en ont profité pour dévoiler les contours et finaliser les préparatifs du grand événement sportif qui sera organisé ce jeudi 17 août sur l’aire de jeu du stade de proximité de Hai El Minzeh (ex-Canastel). Cette manifestation, sportive, commémorative, se veut, sans sensation politique ou autre caractère, mais tout simplement avec une contenance sincère et sportive, comme la vocation première et durant le long parcours de l’homme disparu. Selon le programme dévoilé, il sera organisé deux matchs, le premier exhibition, concernera le petites catégories et le second, tant attendu, verra la participation d’anciens internationaux ainsi que d’anciens joueurs d’Oran de la région ouest, qui seront présents pour rendre hommage à l’un des premiers journalistes sportifs de la station régionale RTA. On a pensé aussi à honorer à titre posthume, l’artiste et doyen de la chanson oranaise Blaoui Houari, disparu dernièrement, l’ancienne tête d’Or du MCO Freha Abdelkader, ainsi que de personnalités politiques disparues à l’image de Brahma Djelloul et Bedjebara Dine.

Bien sûr d’anciens internationaux qui avaient marqué leur époque en lettres d’Or à l’image de Belloumi et Bensaoula, seront également honorés.

On notera que plusieurs personnalités de la société civile et des autorités locales sont invitées à honorer de leur présence l’événement.

B.Sadek