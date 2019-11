<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une marche de soutien à l’élection présidentielle</span>

Une marche de soutien à l’élection présidentielle a été tenue hier à Oran.

La deuxième en quelques semaines. La marche d’hier a enregistré une participation des acteurs de la société civile à l’instar de la famille révolutionnaire, des organisations professionnelles et syndicales ainsi que des imams qui ont brandi l’emblème national et des photos des martyrs ainsi que des banderoles exprimant leur soutien à l’élection présidentielle et l’Armée populaire nationale (ANP). Les participants à la marche ont scandé des slogans pour rendre un vibrant hommage à l’ANP dont «Djeich Chaab khawa khawa» et «Oui aux élections». Ils ont affirmé que «les élections prochaines épargneront sans doute au pays tout dérapage et conséquence grave et représentent une sortie de crise». La marche a été entamée à la place 1er novembre où des hirakistes étaient également sur place et ils ont tenté de perturber la marche. Mais la police a intervenu pour séparer les deux groupes et éviter tout problème. Les hirakistes sont restés à la place 1er novembre. La marche pouvait être entamée. Les manifestants ont scandé plusieurs slogans et entonné des chants patriotiques sur la rue Larbi Ben Mhidi. Les marcheurs ont insisté sur la nécessité de s’attacher à la solution constitutionnelle pour régler la crise politique, parachever le processus électoral lancé en septembre dernier. Ils ont également réitéré à travers leurs slogans l’importance de renforcer le lien ANP-nation, notamment pour ce qui a été concrétisé ces derniers mois par l’accompagnement de l’Armée des revendications du changement et ses efforts en vue de protéger le pays et sa stabilité. Les manifestants se sont dispersés dans le calme sur le boulevard du Front de mer.

Fethi mohamed