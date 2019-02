<span style='text-decoration: underline;'>Sortie du wali à la commune d’El Kerma</span>:<br><span style='color:red;'>Une matinée bien chargée</span>

Le wali d’Oran monsieur Chérifi Mouloud, a consacré la matinée du mercredi à la commune d’El Kerma, où accompagné du président de l’APW monsieur Meliani Abdelkader et de plusieurs directeurs, de l’exécutif de la wilaya, ont été accueillis par le chef de daïra et le président de l’APC monsieur Benyamina Moussa au niveau de la première étape de cette tournée, le parc de matériel roulant de l’APC, là, le wali a visité les locaux, tout en faisant des remarques pertinentes sur certaines anomalies oubliées où ignorées.

Le wali fut entouré par les travailleurs de ce parc à qui il a posé beaucoup de questions sur l’ensemble de l’activité de ce parc tout en motivant les travailleurs à persévérer. Puis, la délégation s’est dirigée au nouveau siège de l’APC pour l’inaugurer en associant plusieurs citoyennes et citoyens à dévoiler la plaque avec lui et en coupant le ruban symbolique.

Là également, le wali a parlé avec les employés de l’état civil sur leurs rôles et comportement dans ce service vis-à-vis de la population. Le wali a visité plusieurs services, tout en encourageant ces fonctionnaires au dévouement envers les citoyens et dit-il, l’Algérie a progressé beaucoup dans tous les domaines et c’est très visible et le niveau de vie de l’Algérien a été amélioré et l’Etat a construit des centaines de milliers de logements, des autoroutes et des universités. On constate que beaucoup de familles possèdent de nombreux véhicules, ce qui montre que le niveau de vie des Algériens est appréciable et enviable.

Concernant les élus des APC, le wali monsieur Mouloud Chérifi, se prononce pour la réconciliation mais en cas de refus, nous appliquerons la réglementation comme l’exige la loi. Puis, la délégation s’est dirigée vers un nouveau quartier du village et là également, le wali a donné des instructions pour la création d’espace public, tout en souhaitant que les camions garés sur le boulevard doivent être interdits.

Puis, ce fut les travaux de l’unité de la Protection civile mitoyens des Showroom des automobiles. Cette unité de la Protection civile semble être bien située dans cet environnement près d’El Kerma – Chteibo, l’aéroport et la dernière étape fut la forêt récréative dont les travaux ont été lancés; qui va donner à ce site des Showroom, une image verdoyante et un havre de repos qui sera bien équipé.

Parallèlement à cela, monsieur Mouloud Chérifi a rencontré un groupe d’habitants venu de Tafraoui pour cette audience très cruciale pour ces habitants qui sont venus se plaindre au wali, de la lenteur des branchements électriques et autres.

Le wali a promis que tout se fera dans 24h et les habitants satisfaits et heureux, ont clôturé cette matinée d’activités de monsieur le wali d’Oran.

Adda.B