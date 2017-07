Dans un Proche Orient en grande recomposition, l’Arabie Saoudite est en train de prendre un virage tout aussi ambitieux qu’inquiétant. Cette nouvelle orientation est incarnée par le jeune nouveau prince Mohamed Ben Salmane. Le fils du roi Salmane voit chaque jour son influence grandir au sein du royaume au point que beaucoup avancent que c’est lui qui exerce le pouvoir réel en lieu et place de son père âgé de 81 ans et très malade.

Le jeune prince héritier, qui a facilement écarté son cousin ministre de l’Intérieur de la succession, et qui officie aussi comme ministre de la Défense, a su mettre au pas tous les centres de décisions dans le royaume et imposé sa ligne et sa méthode à tout le monde. C’est ainsi qu’il a imposé la guerre au Yémen qui s’est révélée être une aventure très coûteuse en argent et en hommes. Mais, personne n’a émis de réserves, du moins publiquement, sur cette décision. C’est aussi lui qui est le stratège de la nouvelle politique économique de l’Arabie, qui vise à terme de débarrasser le pays de son indépendance vis-à-vis du pétrole. Un ambitieux programme qui se chiffre en milliards de dollars et dont les résultats n’ont pas encore donné leurs fruits, même si l’échéance officielle donnée à ce grand changement est fixée pour 2030.

Dans un pays qui a de tout temps été dirigé par des rois jamais âgés de moins de 60 ans, voir un jeune trentenaire en prendre les destinées, a de quoi inquiéter. L’»inquiétude s’est accentuée davantage avec la crise profonde apparue avec le Qatar et dont le prince Mohamed Ben Salmane en est l’acteur principal. En effet, la haine que voue MBS à l’Iran, accentue son côté impulsif et c’est ce qui l’a remonté contre les cousins qataris qui ont commis l’erreur impardonnable de se rapprocher de Téhéran.

Et si la jeunesse du futur roi de l’Arabie Saoudite paraît à première vue un avantage certain, quand on sait toutes les difficultés, à cause de leur âge et de leur maladie, des anciens rois à avoir les capacités physiques et intellectuelles à suivre tous les dossiers, il n’en demeure pas moins que cette même jeunesse pourrait être un danger pour le royaume et toute la région. Car, la grande crainte demeure le déclenchement d’une guerre directe entre Ryad et Téhéran, ce qui signifie la fin de cette région et le début de l’apocalypse, car, tous les pays de la région seront divisés et tous s’engouffreront dans cette guerre destructrice.

Par Abdelmadjid Blidi