<span style='text-decoration: underline;'>Préservation des réserves de change </span>:<br><span style='color:red;'>Une multitude de mesures lancées prochainement</span>

Le gouvernement lancera plusieurs mesures visant la préservation des réserves de change qui ont connu une érosion accélérée depuis la chute des prix du pétrole au milieu de l’année 2014. Les mesures annoncées sont le fruit d’un travail mené dans le cadre de concertation ayant regroupé les ministères des Finances, du Commerce et de l’Industrie, en se basant sur la rationalisation des importations, notamment à travers la décision de prolongation du paiement différé de la valeur des importations.

Approuvée mercredi dernier, cette démarche est la résultante de trois réunions que le gouvernement a tenues le 2, 8 et 15 du mois en cours, pour étudier quelques points présentés par les ministères des Finances, du Commerce et de l’Industrie visant à freiner la fonte de réserves de change.

Ce qui a été appelé «Rationalisation des importations», concerne les kits CKD/SKD destinés au montage automobile et à la fabrication des produits électroménagers, électroniques et téléphones mobiles.

Cette mesure sera renforcée par «l’élaboration d’un cahier des charges concernant l’activité d’assemblage des appareils électroménagers et électroniques, et ce, dans le respect des normes et des conditions régissant cette activité, notamment le taux d’intégration, le recrutement de la main-d’œuvre locale et l’exigence de l’exportation», précise-t-on.

Egalement, le gouvernement incitera les industriels activant dans le montage automobile à augmenter le taux d’intégration. Ainsi, le décret exécutif de 2000, fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et celles dites CKD, sera amendé. Celui-ci sera limité aux composants essentiels du produit, en intégrant la sous-traitance et en déterminant la durée pour bénéficier des différentes mesures incitatives.

Dans le cadre toujours des mesures incitatives visant l’augmentation du taux d’intégration dans le domaine d’activité relatif à l’assemblage au montage, il a été décidé l’application des textes de loi de Finances 2017 et l’accélération de la promulgation de l’arrêté interministériel y afférent, ainsi que la promulgation de l’arrêté interministériel qui est en cours d’élaboration.

Par ailleurs, le gouvernement a décidé de lever l’interdiction sur l’importation des véhicules d’occasion, interdite depuis plus de 13 ans. Critiquée par quelques experts, le gouvernement à travers cette démarche a pour but de capter la devise et de limiter la fonte des réserves de changes.

S’agissant du volet lié à la réglementation, le gouvernement a chargé les ministres des Finances et du Commerce afin d’élaborer une conception sur les mécanismes juridiques permettant au citoyen d’importer les véhicules d’occasion.

Par ailleurs, la durée du paiement différé des importations, fixée auparavant pour deux mois, sera prorogée pour un délai d’une année.

Selon une source bancaire citée par l’APS : le paiement différé des importations est fixé jusque-là à 59 jours (deux mois). Ainsi, l’importateur pourra désormais négocier avec son fournisseur le paiement de sa facture d’importation avec un an de différé, au maximum.

«Je pense que c’est une mesure intéressante pour réduire la pression sur les réserves de changes, car, en un an, il y aura des rentrées en devises qui vont équilibrer un peu les sorties», estime la même source.

Parmi les mesures visant à contrôler les mouvements de devises, en mi-avril dernier, le ministère des Finances a mis en place un Comité de veille et de suivi de l’évolution des transferts en devises vers l’étranger, et ce, dans le souci de renforcer la vigilance en matière de transactions financières avec le reste du monde.

La loi de finances 2019 prévoit, pour la période 2019-2021, une baisse des réserves de change à 62 milliards USD en 2019, puis à 47,8 milliards USD en 2020 pour atteindre 33.8 milliards USD en 2021. A la fin novembre 2018, ces réserves étaient de 82,12 milliards de dollars. Durant le premier trimestre de l’année en cours, la balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 1,37 milliards de dollars (contre 1,23 mds usd à la même période en 2018).

Les importations ont reculé à 11,15 mds usd durant les trois premiers mois de l’année (- 0,83%).En 2018, elles se sont établies à 46,2 mds usd. Le déficit de la balance des paiements avait enregistré une importante baisse lors des neuf premiers mois de 2018, passant de 16,37 milliards USD en 2017 à 10,42 milliards USD en 2018 (-36,34) avec une hausse des exportations de pétrole et un léger recul des importations.

Il est à rappeler enfin que l’Algérie a importé, en trois mois seulement, près d’un (1) milliard de dollars de kits CKD/SKD, destinés uniquement au montage automobile. Le pays a importé 920,86 millions dollars de ces kits, durant le premier trimestre de l’année en cours, ce qui représente une hausse de 21,41% par rapport à la même période en 2018. En 2018, ces importations avaient atteint 3,73 milliards de dollars contre 2,2 milliards de dollars en 2017, soit une très forte hausse annuelle (+70%).