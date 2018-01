<span style='text-decoration: underline;'>BILAN DE L’APC D’ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Une nouvelle démarche pour mieux gérer les affaires de la commune</span>

La sixième assemblée générale de l’APC d’Oran, consacrant l’ultime session ordinaire de l’année 2016, a été l’occasion pour le maire, de faire approuver des délibérations qui vont libérer le mode de gestion des affaires de commune, pour mieux outiller les différents services sur la base des textes du code communal.

Il s’agit d’une démarche pragmatique pour coller à la nouvelle situation, que vit le pays. Ce qui fait dire au chef de l’exécutif: «L’Algérie a changé, et nous devons changer aussi notre démarche». L’APC d’Oran envisage de présenter un bilan positif de son mandat qui expire en novembre 2017. Contre toute attente et eu égard au délai très court, le maire M. Noureddine Boukhatem, veut imprimer une autre cadence, au rythme de travail au 43 élus et aux 8 000 agents et cadres, que compte la plus grande commune d’Algérie.

Les réunions au Cabinet et les sorties sur site, sont menées au pas de charge pour hâter la réception des projets dont la vocation est liée à l’amélioration du cadre de vie des populations dont la démographie galopante, accentue les besoins qui augmentent de jour en jour. Loin de tomber dans la béatitude, d’aucuns auront à se satisfaire du travail accompli par ceux qui ont l’honneur d’œuvrer pour le développement de cette cité méditerranéenne de renom et dont la richesse et l’histoire lui donne des atouts majeurs, à même de rivaliser avec les plus grandes métropoles du bassin méditerranéen.

L’idée force fait de l’engagement des élus et cadres, est un pari gagnant à la fin de leur mandat. D’ailleurs, les disfonctionnements qui freinaient cet élan, ont trouvé une solution salutaire, pour d’abord, mettre à jour le portefeuille de cette grande métropole. Certes, des projets grandioses ont été initiés pour rafraîchir l’image de la ville qui offre à présent de meilleures perspectives pour se hisser au rang d’une mégalopole moderne et bien séante, à une ville attrayante, dotée de toutes les commodités.

Mais, il reste beaucoup à faire, pour concrétiser tous les projets qui tiennent à cœur au maire et à son collectif, du moins à ceux, qui gèrent le patrimoine communal et engrangent des recettes faramineuses pour faire face aux besoins pressants, en matière de fonctionnement et d’équipement. Les résultats sont là, pour optimiser les vœux pieux de l’honorable assemblée: réalisation de grands parcs et jardins, rénovation de la voirie urbaine, constructions de nouveaux établissements scolaires et de structures sportives et de loisirs, amélioration de l’environnement, assainissement des points noirs, ouverture d’équipements culturels et artistiques, créations de nouvelles régies pour le tri des déchets sélectifs, de démolition de l’habitat précaire, de voirie, de l’animation et de gestion des biens culturels.

En d’autres termes, de nouveaux outils pour donner un nouveau souffle à la gestion de la commune d’Oran. Pour l’exemple, l’APC a du prendre des mesures coercitives, pour démanteler les panneaux érigés dans des sites interdits à leur présence, particulièrement au centre-ville, la destruction de kiosques qui encombraient les places et esplanades de la ville.

Aujourd’hui, dans la cité très animée de l’Imam Sidi Mohamed Ben Omar El-Houari, il fait bon vivre pour la population et les gens de passage. Et pour les visiteurs, les spectacles des manifestations artistiques et culturelles, organisées durant les grands évènements internationaux, ne font que redonner à cette ville une aura incomparable. Les 19e Jeux sportifs Méditerranéens, prévus dans cette belle cité en 2021, augurent encore plus d’espoir, pour tous ceux qui aiment cette métropole légendaire.

Abdallah.B