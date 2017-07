<span style='text-decoration: underline;'>Habitat</span>:<br><span style='color:red;'>Une nouvelle formule de logement destinée à la location prévue</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Youcef Cherfa, a annoncé hier à Alger, qu’une nouvelle formule de logement destinée à la location en partenariat avec le secteur privé était en cours de préparation.

«L’ élaboration de nouveaux mécanismes de partenariat entre les secteurs public et privé en matière de logement a été entamée à l’effet de réaliser des projets destinés à la location», a déclaré M. Cherfa lors d’une rencontre d’évaluation du bilan de son secteur.

La préparation de cette formule exige de trouver des partenaires du secteur privé et les financements nécessaires et de fixer les conditions d’accès, a précisé le premier responsable du secteur. Vu la conjoncture actuelle de notre économie, le plan d’action du gouvernement a chargé le secteur à moyen et long termes «de développer de nouveaux mécanismes de financement et de promotion du partenariat public-privé» a indiqué le ministre.

S’agissant du financement des projets de logement, M. Cherfa a affirmé que «les programmes n’enregistrent actuellement aucune difficulté», ajoutant qu’il n’y a pas de factures en suspens. «L’obstacle financier a causé le retard du lancement de plusieurs projets durant le premier semestre, mais nous sommes actuellement capables de poursuivre le programme de logements avec aisance vu que nous avons bénéficié d’une allocation budgétaire jusqu’à la fin de l’année d’une valeur de 125 milliards de DA». Cela, s’ajoute à l’enveloppe financière consommée durant le premier semestre 2017 estimée à plus de 241 milliards de DA. Il a, dans ce contexte, indiqué que la valeur des factures payées relatives aux projets AADL pour la période allant du 8 au 15 juillet en cours, ont atteint, à elles seules, 11 milliards de DA outre une enveloppe de 15 milliards de DA pour le logement rural durant cette même période.

Outre la levée des obstacles financiers, une importante assiette foncière a été mise à la disposition du secteur de l’Habitat, ce qui facilitera le lancement des projets programmés restants. Le ministre de l’Habitat a indiqué que son département comptait livrer près de 300.000 logements en 2017, soulignant la nécessité d’accélérer la cadence de réalisation pour honorer les engagements du secteur.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que l’élimination du logement précaire et les bidonvilles seraient éradiqués d’une manière définitive en 2018. Les statistiques révèlent l’existence de 381 bidonvilles, c’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’élaborer un programme spécial pour le logement public locatif (Social) qui prévoit la réalisation de 388.045 unités pour mettre fin à ce fléau. Selon les chiffres présentés par le ministre, 291.608 logements de ce programme ont été déjà livrés dont 45.000 logements à Alger tandis que 96.437 autres logements sont en cours de réalisation.

