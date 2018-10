<span style='text-decoration: underline;'>Elle sera la 5ème réalisée dans la capitale de l’ouest </span>:<br><span style='color:red;'>Une nouvelle station urbaine à Belgaïd</span>

Le secteur des transports à Oran a longtemps été réputé pour son anarchie. Les services concernés ont ces derniers mois, entamé des mesures pour l’organiser, et surtout structurer les lignes urbaines et suburbaines comme Oran où on enregistre un véritable «désordre » dans le transport, reflété par plusieurs dépassements que subissent les usagers, quotidiennement.

Oran s’apprête à organiser des grands rendez-vous, notammentb les jeux méditerranéens 2021. Ce qui nécessite de revoir le transport dans la capitale de l’ouest qui demeure vital pour chaque grande ville. Dans ce cadre, la Direction des Transports de la wilaya d’Oran va réaliser une cinquième station urbaine à Belgaïd, à l’Est de la ville. Cet endroit enregistre une grande expansion urbaine, ces dernières années, accentuées par la présence d’un pôle universitaire, de plusieurs résidences universitaires.

Belgaid est également, le point de liaison de la ville avec la corniche et, notamment, Kristel, Ain Franine mais également la R11 qui mène à Gdyel, Arzew et la wilaya de Mostaganem. Cette cinquième station urbaine, selon le Directeur des Transports de la wilaya d’Oran, Rezzoug Mokhtar, entre dans le cadre des efforts de la Direction, pour restructurer le transport à Oran. L’objectif principal est de mettre en service les 05 stations urbaines et les relier avec des lignes urbaines et suburbaines pour mettre fin à l’anarchie mais également, fluidifier une circulation déjà difficile, avec le grand nombre de bus qui circulent quotidiennement dans le tissu urbain.

Les stations d’El Bahia, Hai Sabah, El Morchid, Usto et la future station de Belgaid, sont appelées à jouer un rôle primordial dans la future vision du transport à Oran, dans le cadre du plan de transport dont la première phase vise le transfert des lignes de bus suburbains vers la nouvelle agence routière de Hai Sabah. Il s’agit des lignes reliant Oran à des localités situées à l’est, notamment Arzew, Boufatis, Gdyel et Hassi Ben Okba. Ce transfert permettra aux citoyens de prendre directement le tramway, et de limiter le nombre des bus, au niveau du tissu urbain de la ville. Concernant les lignes 41 (Sidi El Bachir) et 42 (Hassi Bounif), dont le terminus est actuellement au niveau de la route, reliant le rond-point d’El Morchid à celui des HLM, elles seront transférées vers l’agence d’El Morchid, qui est actuellement un terminus pour les bus d’Arzew et Gdyel.

Cette première étape sera suivie par d’autres, dans les mois à venir, pour organiser les lignes urbaines à Oran et viser une complémentarité entre le tramway, les bus privés et l’établissement de transport urbain et suburbain d’Oran, (ETO). Le Directeur du secteur, Mokhtar Rezzoug a recouru à l’expérience française, pour élaborer une étude détaillée sur les carences du plan actuel du transport. Une première réunion a eu lieu, ces dernières semaines avec notamment, des responsables de la société SETRAM ainsi que d’autres professionnels du domaine étrangers.

L’expérience des français sera mise au service d’Oran, afin de réguler la situation, modifier l’itinéraire de certaines lignes, créer d’autres et surtout, augmenter le nombre de bus pour les lignes qui connaissent une grande demande. Il faut dire que ce n’est pas la première fois, que les responsables locaux recourent à l’expérience française, pour l’élaboration d’un plan de circulation fiable ; surtout que cela fait des années que ce plan n’a pas été mis en service, ce qui va semer des doutes sur sa réussite. Le Directeur des Transports, Mokhtar Rezzoug, compte répondre à ses détracteurs sur le terrain, lui qui veut réussir là où ses prédécesseurs ont échoué, en lançant l’étude globale du plan de modernisation des transports qui fait partie du projet national.

Celui ci lancé par le Ministère des Transports, consiste à redonner un nouveau souffle au secteur, à travers la numérisation des services. A Oran, l’intégration des offres et services destinées aux clients, dans un programme informatique est prévue à cet effet.

Toujours dans le cadre de la modernisation des transports à Oran, le même responsable a, en outre, annoncé que des mesures sont en en voie d’être prises au niveau de sa direction. Et ce, en collaboration avec des services compétents de la wilaya, à l’instar de la sûreté de wilaya, la Direction de la règlementation et des affaires générales, (DRAG). L’objectif est d’harmoniser le système de transport avec le nouveau plan de la circulation d’Oran. Concernant les jeux méditerranéens 2021, pour les besoins de cet important évènement sportif, M. Rezzoug a expliqué qu’un plan de circulation «spécial» sera mis en place au niveau de l’espace du village méditerranéen où se dérouleront des compétitions et les diverses activités sportives.

Cette opération sera réalisée en collaboration avec des services compétents, surtout le Comité d’organisation des JM, la Direction de la Jeunesse et des Sports, des experts et des bureaux d’études spécialisés. La Direction des Transports s’attèle aussi, au lancement du projet de modernisation de la signalisation luminaire au niveau de cette zone de Bir El Djir, son renforcement par d’autres feux tricolores, à proximité du village méditerranéen qui regroupera le complexe sportif de football, doté d’une capacité de 40.000 places. Il est prévu ,également, la création de sept nouveaux carrefours pour développer le réseau routier en prévision de ce rendez-vous sportif international, outre la modernisation de sept carrefours déjà réalisés.

Fethi Mohamed