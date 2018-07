<span style='text-decoration: underline;'>Non-respect des consignes de baignade</span>:<br><span style='color:red;'>Une nouvelle victime à Cap Falcon</span>

Le non-respect des consignes de baignade par certains estivants, notamment parmi les jeunes qui méconnaissent les secrets de la mer ou qui se laissent emporter, l’espace d’un instant par leur fougue, est souvent synonyme de tragédie, pour de nombreuses familles confrontées qu’elles sont, impuissamment à la mort par noyade de leurs enfants.

Et malgré les appels à la vigilance et les campagnes de sensibilisation menées par les services de la Protection civile, des pouvoirs publics et des différents organismes de prévention, l’inconscience de certains baigneurs, rallonge malheureusement à chaque saison estivale, la liste macabre des victimes par noyade.

Sur nos plages, on ne compte plus les décès, bien que la vigilance des surveillants de plage soit de toute heure. Mais, il se trouve toujours des estivants écervelés qui s’amusent à aller défier la mer, sans avoir respecté le délai de repos après un repas ou en se jetant à l’eau après une longue exposition au soleil. Certaines plages de la côte Ouest sont connues, pour drainer des courants sous-marins à quelques mètres seulement du rivage. Tel est le cas de la plage de Cap Falcon, pour ne citer que celle-là, connue par les autochtones et les habitués par sa houle vicieuse, parfois indétectable pour les non-initiés.

Le drame de ce week-end ayant coûté la vie à un jeune baigneur âgé d’à peine 25 ans, repêché mort noyé par les secouristes de la Protection civile dans la plage de Cap Falcon, renseigne de cet état de fait malheureux, mais Ô combien préoccupant du manque de conscience de certains jeunes estivants dont la journée de détente en bord de mer, se transforme en cauchemar pour leurs familles et leurs proches. Le jeune défunt, se serait noyé à quelques mètres seulement du rivage, pour des raisons que déterminera l’autopsie. Avait-il eu un malaise après s’être mis à l’eau, ce qui est souvent le cas quand le baigneur n’a pas pris la précaution de s’imbiber la nuque d’un peu d’eau ? Rappelons, que le week-end dernier, deux jeunes âgés eux aussi de 25 ans, ont péri par noyade, l’un à Cap Blanc, l’autre à Port aux Poules, l’actuelle Mers El Hadjadj. Karim Bennacef