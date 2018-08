<span style='text-decoration: underline;'>A une dizaine de jours de l’Aïd El Adha </span>:<br><span style='color:red;'>Une odeur de campagne dans nos villes</span>

Le marché de l’ovin est prioritairement tributaire de la stratégie des intermédiaires. Il arrive à ces derniers d’acheter toute la cargaison aux éleveurs aux portes des grandes villes pour créer une forte tension et faire des marges bénéficiaires impressionnantes. C’est là l’un des aspects du marché qui domine et malgré les efforts de l’Etat, reste hors de tout contrôle.

Les grandes villes du pays vivent, à l’instar des plus petits villages, au rythme de l’aïd EL Kébir. Les moutons, leurs odeurs et l’ambiance particulière qui règnent sur la quasi-totalité des quartiers algériens font tout le charme de la dizaine de jours qui nous séparent de la fête religieuse et de loin la plus onéreuse. Et pour cause, le prix du mouton n’a jamais connu une quelconque baisse au fur et mesure des célébrations de ce rite qui coïncide avec la fin du pèlerinage à la Mecque, une période sacrée dans la vie de chaque musulman du monde entier. Les Algériens petits et grands connaissent l’origine de la fête évoquée annuellement par l’incontournable chanson racontant l’histoire d’Ibrahim et de son fils Ismaïl. Il faut dire que pour les enfants, l’intermède musical entre la prière et le sacrifice du mouton est vécu avec beaucoup d’excitation et les parents oublient leur « sacrifice » dans les yeux rieurs de leur progéniture.

Un «sacrifice» plus pesant d’année en année. Pour 2018, même si les affirmations des acheteurs et celles des maquignons sont contradictoires quant au prix du mouton, l’on s’accorde néanmoins sur un point, à savoir, qu’à moins de 40.000 dinars il serait difficile de parler d’ovin. «Ils sont trop petits, on ne peut pas faire un achat raisonnable à 30.000 ou 35.000 DA», affirme un père de famille. Les marchés à bestiaux gérés par des maquignons affichent donc la couleur et les clients pas très nombreux restent hésitants et espèrent une baisse des prix, puisque selon de nombreux citoyens interrogés par Ouest Tribune, le prix des bêtes reste très onéreux. « A un moment, les maquignons risquent de perdre de l’argent s’ils maintiennent ces prix», relève un fonctionnaire qui espère une petite chute des prix dans les jours à venir. Il n’en demeure pas moins que ce genre de prévisions restent incertaines. Il faut savoir que le marché est prioritairement tributaire de la stratégie des intermédiaires. Il arrive à ces derniers d’acheter toute la cargaison aux éleveurs aux portes des grandes villes, pour ensuite créer une tension volontaire et faire des marges bénéficiaires impressionnantes. C’est là l’un des aspects du marché qui reste, malgré les efforts de l’Etat, hors de tout contrôle.

Il y a lieu de souligner qu’il y a dans cette période incontournable de l’année, un aspect plutôt positif ; les Algériens se rencontrent, reviennent à leurs sources. Les infractions aux règles sont gérables tant qu’elles restent circonscrites dans le temps. En d’autres termes, il n’y a pas vraiment de mal à transformer nos villes en d’immenses douars l’espace d’une quinzaine de jours. Cette pratique pourrait même avoir des effets thérapeutiques sur une société traumatisée par les difficultés de la vie moderne et toute la précarité financière qu’elle suppose. Ce serait aller loin dans l’analyse que de dire cela, mais il est clair qu’il existe en Algérie des citoyens qui défendent le droit des Algériens à rester proches de leurs racines quelque soit le degré de l’urbanisation de leur environnement actuel. En somme tout un débat en perspective.

Alger: Smaïl Daoudi