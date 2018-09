<span style='text-decoration: underline;'>La revue El Djeich évoque les changements au sein de l’ANP </span>:<br><span style='color:red;'>«Une opportunité pour encourager les capacités humaines»</span>

L’on relève dans l’Editorial, la vision stratégique du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier, lit-on dans l’article, a «placé au rang de ses priorités, le maintien de la stabilité de l’Algérie, ainsi que la préservation de sa sécurité et de son intégrité territoriale». Le chef de l’Etat a déployé à cet effet «tous les moyens humains et matériels, en vue d’édifier une armée forte et développée», poursuit l’éditorial.

Engagés ces derniers mois, par le président de la République, les changements au sein de l’Armée Nationale Populaire relèvent du «principe, de l’alternance aux postes de responsabilité », a souligné l’Editorial de la revue El-Djeich, dans sa dernière édition. Il en ressort, que les nominations ont reposé sur des critères strictes de «compétence et de mérite». La revue de l’ANP qui vient, à travers son éditorial, remettre les pendules à l’heure et répondre à certaines interprétations saugrenues, note que «les dernières nominations viennent consacrer, le principe de l’alternance aux postes de responsabilité, sur la base des critères de la compétence et du mérite, et qui participe, comme l’a souligné le général de corps d’armée, d’une tradition ancrée dans les rangs de l’ANP, en ce qu’elle constitue une opportunité, pour encourager les capacités humaines, conforter leur expérience et les pousser à redoubler d’efforts au service de notre ANP».

Ainsi, l’ANP écarte toute lecture, autre que la recherche de l’efficacité opérationnelle de ses effectifs, et réitère sa «détermination inébranlable» et sa «volonté sans faille», exclusivement dédiées à atteindre les objectifs fixés par les autorités centrales du pays, en matière de sécurité des frontières et de sauvegarde de la sécurité des Algériens. De fait, l’ANP met l’ensemble de ses unités en état opérationnel permanent. En fait, l’armée nationale populaire a su édifier une «force de dissuasion». Un véritable mur «contre lequel se briseront toutes les manœuvres et complots ennemis». Cette attitude est d’autant plus vraie, que l’armée, relève la revue El Djeich, a obtenu d’«excellents» résultats, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Ces succès traduisent l’efficacité de l’ANP, qui «demeure le puissant bras armé, par lequel l’Algérie préservera la souveraineté de sa décision, ainsi que la sécurité de ses frontières et de son territoire», souligne l’éditorial.

L’on relève également, dans la même revue, la vision stratégique du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier, lit-on, dans l’article a «placé au rang de ses priorités le maintien de la stabilité de l’Algérie, ainsi que la préservation de sa sécurité et de son intégrité territoriale». Le chef de l’Etat a déployé à cet effet, «tous les moyens humains et matériels, en vue d’édifier une armée forte et développée», poursuit l’éditorial. L’on relèvera que l’ANP «n’a d’autre préoccupation, que de servir l’Algérie et de veiller à la préservation de ses intérêts suprêmes, en concrétisant sur le terrain, ce noble et légitime objectif, au niveau de toutes les composantes, structures, formations opérationnelles et appareil de formation de l’ANP». Pour El-Djeich, «les éléments de l’ANP, tous grades confondus, à quel que niveau de responsabilité que ce soit, et là où ils se trouvent, ne ménagent aucun effort afin de hisser nos forces armées, à la hauteur des aspirations de la nation».

Et l’Editorial rapporte, la conviction de la direction de l’ANP, que «nos forces armées n’auraient pu atteindre ce degré de compétence et d’expérience professionnelle, dans tous les domaines, si elles n’avaient, en permanence, mis la stabilité de l’Algérie au premier rang de leurs priorités, de leur esprit et de leurs efforts, par fidélité à la lourde responsabilité qui leur incombait, vis-à-vis du peuple et de la patrie». Une conviction qui a donné des résultats probants, que l’ensemble des citoyens constate au quotidien. Mais ce sentiment concret de sécurité, n’empêchera pas l’armée à poursuivre «son processus de modernisation et de développement, suivant une planification minutieusement étudiée, reposant essentiellement sur l’exploitation rationnelle des capacités disponibles, qu’il s’agisse de moyens matériels appropriés, des armements modernes ou de la ressource humaine, qui a bénéficié d’une formation lui permettant de s’acquitter pleinement, des missions qui lui sont dévolues», indique l’ANP, dans l’éditorial de sa revue.

Cette formation «lui a ouvert la voie, vers le franchissement des différents échelons de la responsabilité, et à l’acquisition d’un précieux capital expérience du terrain, qu’elle a mis à profit au service de notre armée», a-t-elle précisé, soulignant que cette démarche «permet à nos forces armées, de demeurer en permanence en état de disponibilité opérationnelle, pour faire face à toute urgence ou menace potentielle, quelles que soient sa nature et son origine».

Alger: Smaïl Daoudi