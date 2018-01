<span style='text-decoration: underline;'>Période des soldes d’hiver </span>:<br><span style='color:red;'>Une opportunité pour les commerçants et les consommateurs</span>

L’ organisation des ventes en soldes constitue une opportunité importante pour les commerçants ainsi que pour les opérateurs économiques de dynamiser et promouvoir leurs activités, a indiqué hier à Alger, Gatt Belkacem, cadre au ministère du Commerce.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue hier au siège de l’association nationale des commerçants et artisans, le représentant du ministère du Commerce, a souligné que ces ventes en solde est une occasion pour les consommateurs de bénéficier d’un choix plus varié et à des prix promotionnels des biens et services.

Le conférencier a appelé les commerçants à déposer leurs dossiers par voie électronique pour l’obtention d’une autorisation avant d’entamer l’opération dans le délai précis par la réglementation. «A l’avenir, cette opération sera obligatoire pour l’ensemble des commerçants», a-t-il dit et d’ajouter d’ailleurs, le ministère du Commerce facilite la tâche pour eux, l’autorisation sera délivrée aux commerçants le même jour du dépôt du dossier. «Les commerçants qui veulent participer aux soldes, devront déposer des demandes d’autorisation comportant une copie du registre de commerce ou du registre de l’artisanat et des métiers, une liste détaillée de la quantité de marchandise soldée, des rabais devant être appliqués et du prix initial de la marchandise ainsi que les factures d’achat de la marchandise soldée» a-t-il souligné avant d’ajouter «les soldes ne peuvent concerner que les marchandises acquises par les commerçants au moins trois mois avant le début de la période des soldes». L’hôte de l’ANCA, a rappelé que cette année, les soldes d’hiver débutent à Alger le 18 janvier 2018 et se terminent le 28 février. Pour les autres wilayas sont soumis à une réglementation différente. Quant à lui, Hadj Tahar Boulenouar, président de l’association nationale des commerçants et artisans algériens, a estimé que les soldes connaissent un succès croissant auprès des consommateurs. «Le but de cette opération de vente en soldes, est de stimuler le tissu commercial et de renforcer la concurrence sur le marché pour offrir aux commerçants l’occasion de promouvoir leurs activités et aux consommateurs d’acquérir des produits à bas prix dans un cadre réglementaire» explique le représentant des commerçants qui souhaite que cette opération soit généralisée dans tout le pays, et sur tous les produits.

Alger: Samir Hamiche