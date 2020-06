<span style='text-decoration: underline;'>Journée internationale de l’enfance</span>:<br><span style='color:red;'>Une parade sillonne les quartiers de la commune de Sidi Moussa</span>

Une parade pour enfants sera lancée, lundi après-midi, à partir du siège de l’APC de Sidi Moussa (Alger) pour sillonner les différents quartiers et agglomérations, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de l’enfance, célébrée le 1er juin, a-t-on appris auprès du président de l’APC, Allal Boutheldja.

Composée de clowns et d’animateurs, la parade sillonnera certaines agglomérations de 17h00 jusqu’à 19H30, à l’occasion de la journée internationale de l’enfance, a souligné M. Boutheldja. Organisée en coordination avec l’association ½Saouaid el khir», la parade fera halte au niveau des quartiers suivants : cités Bougara 1& 2, cité Capitaine Saad, cité brésilienne, cité EPLF, cités 30 et 24 logements, cité 106 logements, cité 300 logements et la cité Zouaoui 106 logements.

Le but de cette manifestation est de faire la joie des enfants contraints de rester à la maison, en raison du confinement sanitaire imposé suite à la propagation de la pandémie de Covid-19, a-t-il ajouté, précisant qu’une campagne de sensibilisation sera également lancée sur l’importance de respecter les mesures de confinement. Animé par un groupe de clowns, ce mini festival offrira des spectacles aux enfants dans le respect des mesures de confinement sanitaire. Des parades similaires seront organisées dans les prochains jours en faveur d’autres quartiers.