<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran Mouloud Chérifi</span>:<br><span style='color:red;'>Une partie du port de pêche bientôt ouverte pour les citoyensFethi Mohamed</span>

Le wali d’Oran Mouloud Chérifi, a effectué avant-hier, une visite au niveau du port pour voir de près une zone du port de pêche qui sera ouverte prochainement pour les citoyens et les familles comme endroit de divertissement.

Une présentation d’aménagement de cette zone a été exposée devant le wali en présence de plusieurs services concernés dont ceux du port et gestion des pêcheries ainsi que de l’ANP.

Notons, que cette zone qui sera ouverte aux citoyens, sera également un endroit pour les associations activant dans la pêche sous-marine et la plongée. L’ouverture de cette zone au niveau de la pêcherie, permettra de développer le tourisme sur place et permettre au citoyen et des visiteurs de la capitale de l’ouest, de découvrir de près la splendeur de la mer. L’accès des citoyens au niveau du port a été durant des années interdit pour mesures de sécurité appliquées pour les ports et les aéroports. Auparavant, les citoyens pouvaient se promener librement au niveau de la jetée. L’initiative du wali d’Oran sera saluée par les citoyens à Oran surtout les habitants de Ras El Ain et Sidi El Houari dont une grande partie travaille au niveau de la pêcherie, le développement des activités de pêche sous-marine et la plongée, permettra aux associations de multiplier leurs activités qui seront ouvertes aux jeunes et aux enfants, une belle opportunité également pour le développement des sports aquatiques à Oran.

Notons, que l’ouverture de cette zone aux citoyens, vient en complément au futur projet d’aménagement de la pêcherie d’Oran où des structures de divertissement et de restauration seront réalisées sur place, des opérations de démolition d’anciennes bâtisses ont été effectuées sur place ces dernières semaines. Tout cela démontre que la wilaya veut transformer cette partie de la ville en une zone touristique. A cela, s’ajoute le projet du futur grand complexe touristique à Bab El Hamra dans le quartier de Sidi El Houari, l’existence de plusieurs sites historiques et culturels dans ce quartier en plus de Santa Cruz sera très attractive pour les visiteurs et les touristes de la wilaya à l’approche des jeux méditerranéens de 2021.

Le wali lors de sa visite, s’est rendu également au niveau du projet du village méditerranéen à Belgaid. Le premier responsable de la wilaya offre une grande importance de ce projet où des travaux de modification des chambres sont en cours, la superficie de ces chambres passera de 12 à 24 m. Ces travaux concerneront 77 blocs. Ces derniers jours, des déblais entravent le lancement des travaux d’aménagement de ce site.

Le chef de l’exécutif a ordonné l’organisation d’une opération d’enlèvement de ces déblais, où des engins venus de plusieurs communes, ont participé à cette opération pour permettre l’entame des travaux d’aménagement de ce site.