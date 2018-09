Une grande partie de l’avenir du marché pétrolier se jouera demain à Alger. Pas tout son avenir, c’est sûr, mais les décisions qui sortiront de cette réunion pèseront sur le marché pour une grande partie des mois à venir. Mais plus que cela, beaucoup d’observateurs croit déceler une remise en cause franche de l’harmonie même de l’organisation pétrolière de l’Opep.

Il faut dire que l’hostilité de plus en plus grande entre l’Iran et l’Arabie Saoudite rend les relations entre les pays du cartel de plus en plus irrespirables. Les différances sont tellement grandes qu’on voit mal comment on pourrait trouver un mince terrain d’entente. Et ce qui complique davantage les choses, c’est le fait que cette réunion d’Alger vient juste avant l’entrée en vigueur des nouvelles sanctions américaines contre Téhéran.

Une donne qui risque de perturber encore davantage un marché, qui pourtant depuis la première réunion d’Alger en 2016, commençait à retrouver un certain équilibre. Mais cette fois, il faut faire avec l’ingérence directe et assumée des Américains qui ont exigé de leurs alliés au sein de l’IOpep d’augmenter significativement leur production. Autrement dit de changer totalement de cap, d’être tout à fait à l’opposé de tout ce qui a été entrepris jusque-là, avec l’effort conjugué des pays membres de l’Opep et non Opep pour une réduction de la production.

Des décisions qui ont permis aux prix de reprendre un peu de couleur jusqu’à frôler les 80 dollars le baril, alors qu’ils flirtaient avec les 20 dollars entre 2014 et 2016. La grande interrogation aujourd’hui c’est de savoir comment réagiront ces pays entre les pressions américaines et l’intérêt des pays exportateurs. Des pays dont les plus grands producteurs se trouvent engagés dans des conflits qui nécessitent de gros efforts de guerre. La Russie et l’Iran en Syrie, l’Arabie Saoudite au Yémen.

Mais c’est bizarrement ces tensions géopolitiques qui influent négativement dans les décisions de ces pays. Il faut dire à la lumière de tous ces éléments, que la réunion de demain ne se présente pas sous les meilleurs auspices et que la diplomatie aura fort à faire pour rapprocher les positions des uns et des autres et permettre de ne pas revivre la crise de 2014. L’Algérie qui jouit du respect et de bonnes relations avec tous ces pays aura un rôle central à jouer et sa diplomatie est encore une fois appelée à réaliser un exploit tout aussi grand que celui de 2016.

Par Abdelmadjid Blidi