<span style='text-decoration: underline;'>Le consommateur en est la première victime</span>:<br><span style='color:red;'>Une pénurie de lait en sachet à Tissemsilt</span>

Malgré les potentialités de la région, le problème du lait est devenu un vrai casse-tête. Chercher un sachet de lait à Tissemsilt, c’est chercher une aiguille dans une botte de foin. La pénurie du lait pasteurisé persiste, au chef-lieu de wilaya, depuis pratiquement quelques mois.

La question que se pose tout citoyen, c’est comment expliquer, qu’on n’arrive pas à répondre aux besoins des citoyens. Ce qui, a priori, relève du ridicule et du cocasse à la fois. Le sachet de lait se fait rare dans la plupart des communes de la wilaya, même au niveau du chef-lieu. Un jour sur deux, de longues files d’attente se constituent devant les rares épiciers qui sont alimentés par la laiterie “Sidi Khaled”, filiale du groupe GIPLAIT de Tiaret a-t-on constaté lors de notre virée dans les différentes épiceries de la ville. Selon un vendeur de lait, cette crise est engendrée par l’insuffisance de la quantité livrée par la laiterie de Tiaret.

Ces derniers, souhaitent, que les services concernés interviennent auprès de la laiterie de “Sidi Khaled”, filiale du groupe GIPLAIT de Tiaret, pour qu’elle nous alimente en quantité suffisante, afin d’atténuer la crise et éviter les files d’attente où parfois des clients retardataires ne trouvent rien. Par ailleurs, on a appris que certains épiciers, situés en dehors du centre-ville, ne respectent pas le prix fixé par l’État, c’est-à-dire 25 DA le sachet.

Ils profitent de la crise pour le revendre à 5 DA de plus, soit 30,00 DA. Les citoyens que nous avons rencontrés, souhaitent que ce produit de base soit disponible chaque jour, au niveau des épiceries au prix fixé par l’État. Selon certains commerçants «l’approvisionnement en sachets de lait a considérablement diminué de trois fois par semaine, nous sommes passés à une fois. Cela nous pose, non seulement des problèmes avec la clientèle, mais également au niveau du manque à gagner que cela engendre. Déjà que la marge bénéficiaire est infime. A cela vient s’ajouter cette crise», soutiennent-ils. Même si le lait en sachet est de moindre qualité par rapport au lait conditionné dans des boîtes en carton, il n’en demeure pas moins, qu’il reste l’aliment de base de la plupart des familles aux revenus modestes. «Comment voulez-vous, que je me permette d’acheter du lait à 120 DA le litre, alors que ma paye est de 18 000 DA par mois», déplore un père de famille.

