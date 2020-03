Hier, vers midi, une voiture de marque Peugeot 208 a fait plusieurs tonneaux spectaculaires au niveau du rond point de la grande mosquée Ibn Badis.

Le conducteur a été blessé devant des passants restés bouche bée. On ignore les circonstances de ce drame. Est-ce la vitesse ou un non respect du code de la route. Un accident peut être du à une perte de contrôle du conducteur qui, heureusement, n’a pas entrainé d’autres véhicules, d’autant plus qu’il s’agit d’un axe de grand trafic.

Adda.B