<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la CAF / 16e de finale bis (retour) - Paradou AC - Kampala City (4-1) </span>:<br><span style='color:red;'>une première historique pour les Algérois</span>

Le Paradou AC a réussi une première historique sur le plan continental, en se qualifiant pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football, après sa large victoire contre les Ougandais de Kampala City (4-1), en match retour des 16es de finale bis, disputé dimanche soir au stade du 5-Juillet (Alger).

Les Jaune et Bleu, qui avaient réalisé un bon résultat nul à l’aller (0-0), ont bien parachevé le travail en effet lors de ce match retour, grâce notamment au très remuant Ishak Harrari, qui a ouvert le score dès la 8′. Une joie de courte durée cependant, car Okello avait égalisé pour les Ougandais à la 23e, sauf que les Algérois ont vite fait de reprendre l’avantage au score, grâce à Yousri Bouzok, ayant transformé un penalty à la 37′, permettant à son équipe de rejoindre les vestiaires sur le score de deux buts à un. Après la pause, les Pacistes ont légèrement changé de tactique, puisqu’ils ont opté pour plus de prudence derrière, en procédant par des contre-attaques rapides après la récupération du ballon. Une situation qui a permis aux Ougandais de réaliser un assez bon début de deuxième mi-temps, sauf que la réussite devant le but leur avait fait défaut. A l’inverse, les joueurs du Paradou ont fait preuve d’un incroyable réalisme, y compris sur les balles arrêtées, qui étaient d’ailleurs à l’origine des deux derniers buts. En effet, Ishak Harrari avait bénéficié d’un coup franc bien placé à la 64′, et il avait décidé le frapper directement, des 25 mètres. Le tir était tellement puissant que le gardien Ougandais n’a fait que le repousser sur la tête du jeune Abdelkader Kadri, qui ne s’était pas fait prier pour le loger au fond des filets (3-1).

Quant au quatrième but, c’était sur un coup franc direct des 30 mètres, que le métronome Aymen Bouguerra a envoyé en pleine lucarne (70′).

Malgré l’ampleur du score, les Pacistes semblaient loin d’être rassasiés, puisqu’ils ont continué à jouer l’attaque à outrance pendant les vingt dernières minutes, manquant de très peu d’ajouter d’autres buts. Quoique, cette fois, la réussite n’était pas au rendez-vous et l’arbitre de la rencontre a mis fin aux débats sur le score de quatre buts à un, mais qui suffisait au bonheur des Algérois, qualifiés pour le première fois de leur histoire pour la phase finale d’une joute continentale. En revanche, l’autre représentant algérien dans cette compétition, le CR Belouizdad a été moins chanceux, puisqu’il a été éliminé au tour précédent par les Egyptiens du FC Pyramids (aller : 1-1, retour : 0-1).