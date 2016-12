<span style='text-decoration: underline;'>ASMO </span>:<br><span style='color:red;'>Une première phase, à mettre aux oubliettes</span>

La formation asémiste, qui aspirait à se rapprocher du podium, avant la fin de la phase Aller, n’a pu le faire, en raison de ses deux dernières défaites, face à Boufarik à domicile, et face à Saida, en déplacement.

Ces deux défaites ont affecté le moral des joueurs, qui voient leurs chances d’accession s‘éloigner, devant des ténors, qui affichent déjà leurs intentions. Encore pire, le doute s’installe, et cela n’augure rien de bon, pour le team de Medina Jadida, à l’avenir. Une chose est sûre, un bon renforcement de l’effectif s’impose. L’équipe de l’ASMO termine la première moitié du championnat à la 11ème place, avec 17 points au compteur. Il faut le dire, hormis quelques matchs gagnés, les joueurs n’ont rien fait de bon, durant le reste des rencontres. Encore plus, les camarades de Kherbache ont montré un visage terne, et ne sont qu’à six points de la zone rouge. Les supporters, redoutent le pire durant la phase retour, vu la fragilité mentale des joueurs, et l’absence de bons signes, de la part de la direction du club, en matière de recrutement ou de changement. La régression du niveau de l’équipe impose des changements profonds, et si rien n’est entrepris, El Djemia poursuivra sa glissade, durant la seconde moitié du championnat. Il est utile de signaler, que l’arrivée de Henkouche, en remplacement de Saadi, a donné un nouveau souffle à la troupe, mais beaucoup de choses n’ont pas permis au coach, de poursuivre son travail et se trouve en difficultés.

Henkouche songe à jeter l’éponge

L’entraîneur asémiste, après la défaite face à Saida, avait laissé entendre, qu’il songerait à quitter la barre technique du team de Medina Jadida. Henkouche s’est réuni une première fois, avec les responsables du club, pour expliquer les mauvais résultats réalisés par l’équipe, et aurait annoncé son intention de partir. Il est en cours de négociations avec les dirigeants du MOB, pour prendre les destinées de ce club. En tout cas, tout devait se préciser hier, lors d’une autre réunion entre la direction du club et le staff technique, où d’importantes décisions devaient êtres prises. Henkouche, selon quelques indiscrétions, aurait déclaré, qu’il voudrait être honnête avec tout le monde, surtout avec les supporters, pour ne pas être amené à assister, à la descente aux enfers du club. Il devait mettre les points sur les «I » avec les responsables du club et poser ses conditions, notamment, sur le recrutement de bons joueurs.

On redoute la saignée au mercato hivernal

Plusieurs joueurs ont émis le vœu de quitter l’ASMO, en ce mercato d’hiver, et d’autres sont annoncés pour être libérés, par la direction du club. Pire encore, les responsables cherchent à se passer des services des meilleurs éléments. On citera selon des échos, le défenseur Barka et le milieu offensif Belaalem. Sachant, que ces deux derniers seront en fin de contrat en juin 2017, la direction du club, va chercher à les céder au plus offrant, en ce mercato hivernal.

Une chose est sûre, certains clubs sont déjà sur leurs traces. L’idée de laisser partir les meilleurs éléments, fait déjà grincer les dents des supporters, vu que se sont des éléments importants.

B.Sadek