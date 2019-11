<span style='text-decoration: underline;'>Qualifications CAN-2021 / Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Une première pour Spano-Rahou, Halaimia et Zorgane </span>

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a dévoilé dimanche une liste de 23 joueurs en vue des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021 (CAN-2021), face à la Zambie le 14 novembre à Blida et au Botswana le 18 du même mois à Gaborone. Cette liste, publiée par la Fédération algérienne de football (FAF), est marquée par la convocation pour la première fois de trois nouveaux noms. Il s’agit de Maxime Spano-Rahou (FC Valenciennes/France), Réda Halaimia (K Beerschot VA/Belgique) et Adam Zorgane (Paradou AC). A noter le retour en sélection de l’attaquant Hillel Soudani (Olympiakos/Grèce), écarté pendant plusieurs mois après une grave blessure au genou. Aussi, Haris Belkebla, renvoyé de l’équipe et privé de CAN-2019 pour des raisons disciplinaires à quelques jours du coup d’envoi de la compétition, a été rappelé par Belmadi. La surprise consiste en l’absence du milieu de terrain Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/Qatar) et à un degré moindre d’Hichem Boudaoui qui ne joue pas à Nice (France). Adam Ounas (Nice), de retour de blessure, n’a pas été non plus convoqué. Face à la Zambie et au Botswana, il s’agit des premiers matchs officiels des «Verts» depuis leur consécration à la dernière CAN-2019 disputée en Egypte.

Liste des 23 joueurs

• Gardiens de but: Rais M’bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), Azzedine Doukha (Al-R’d/Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/France).

• Défenseurs: Djamel Benlameri (Al-Shabab/Arabie saoudite), Aïssa Mandi (Bétis Séville/ Espagne), Maxime Spano-Rahou (FC Valenciennes/France), Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/Allemagne), Mehdi Tahrat (Abha/Arabie saoudite), Youcef Atal (Nice/ France), Reda Halaimia (K Beerschot VA/Belgique), Ayoub Abdellaoui (FC Sion/Suisse).

• Milieux: Haris Belkebla (Stade brestois/France), Adlene Guedioura (Al-Gharafa/Qatar), Ismaïl Bennacer (Milan AC/Italie), Mehdi Abeid (Nantes/France), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Ryad Mahrez (Manchester City/Angleterre).

• Attaquants: Adam Zorgane (Paradou AC), Islam Slimani (AS Monaco/France), Andy Delort (Montpellier/France), Hillel Soudani (Olympiakos/Grèce), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar), Youcef Belaïli (Al-Ahly/Arabie saoudite).