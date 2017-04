<span style='text-decoration: underline;'>Législatives 2017</span>:<br><span style='color:red;'>Une première semaine de campagne «faiblement mobilisatrice» selon la presse oranaise</span>

Dans ses éditions du samedi, coïncidant avec l’accomplissement de la première semaine de la campagne électorale, la presse oranaise dresse un bilan mitigé caractérisé notamment par la teneur «faiblement mobilisatrice» des discours des candidats.

A ce titre, le journal «L’Echo d’Oran» relève qu’au rythme où elle est menée, cette campagne donne l’impression «d’un exercice déjà vu et d’un discours déjà entendu», alors que «les enjeux ont changé, l’ordre mondial aussi, et cela doit être une raison suffisante pour donner une nouvelle dimension à la campagne pour les prochaines législatives». Ainsi, selon ce quotidien, ce qui est attendu des partis engagés pour les législatives du 4 mai prochain, c’est «qu’ils emballent la campagne électorale» et qu’ils «apportent du mouvement, de la nouveauté dans leurs argumentaires».

«On ne mène pas une campagne pour les législatives 2017 avec un discours qui était certes mobilisateur, il y a dix ans, mais qui ne l’est plus maintenant», estime encore «L’Echo d’Oran», soulignant que «les formations politiques doivent comprendre que «le monde a changé» et que «l’Algérie est en pleine mutation». «L’amour du pays est la seule constante, tous les autres ingrédients du discours politique doivent être d’actualité», écrit-il, invitant les partis politiques à «faire preuve d’ingéniosité pour mobiliser».

Le journal «Ouest Tribune» jette, quant à lui, un regard plus indulgent à l’égard des leaders des partis engagés dans ces joutes électorales, observant qu’ils «n’ont pas ménagé leur peine» et qu’ils «ont sillonné déjà plusieurs wilayas du pays». Certains candidats, relève-t-il, «ont même réussi la gageure d’organiser des meetings dans plus de trois wilayas par jour». Et d’en déduire que «cet investissement physique et moral renseigne sur la volonté farouche des mouvements politiques pour convaincre un maximum de gens et expliquer leurs programmes et l’avenir qu’ils espèrent pour l’Algérie de demain».

Abordant la capacité mobilisatrice des uns et autres parmi les candidats, ce même quotidien admet que «les citoyens, il est vrai, ne se déplacent pas en masse vers les salles et places de meetings», mais, nuance-t-il, «dans les cafés et autres lieux publics, les discussions finissent toujours par aborder à un moment ou un autre cette campagne». «Ouest Tribune» conclut ainsi que «nombre de citoyens croient fermement que cette fois, il ne s’agit plus de tourner le dos au vote comme par le passé, mais d’aller choisir ceux pour lesquels on a le plus confiance».

La notion relative à la «confiance» est également développée par le journal «El-Djoumhouria» (public) qui met en exergue «les perceptions positives des citoyens vis-à-vis des plus jeunes candidats en lice pour les législatives». Ce quotidien rapporte dans ce cadre les propos de plusieurs citoyens faisant part de leur optimisme à la vue de la jeunesse des partisans engagés dans la campagne, ce qui augure selon eux de perspectives prometteuses quant à «la concrétisation des aspirations sociales».

De son côté, le journal «Cap Ouest» note qu’à Oran, «la fièvre de la campagne aux prochaines législatives qui a commencé timidement, monte d’un cran», évoquant à ce titre les sorties de certains partis sur le terrain où «tous les moyens sont bons pour attirer l’attention, et surtout convaincre les électeurs à se diriger aux urnes, le 4 mai prochain».

Le quotidien «El-Watani» abonde dans ce sens en focalisant sur les moyens exploités par les formations politiques, comme le recours aux réseaux sociaux qui leur permet d’assurer une large diffusion de leurs meetings et autres activités de proximité.