<span style='text-decoration: underline;'>Négociation directe Sahara occidental-Maroc à Genève </span>:<br><span style='color:red;'>Une première victoire, en attendant le prochain round</span>

Sans aller jusqu’à prévoir un fin du conflit maroco-sahraouie, il est entendu, à la lecture du communiqué final, une tendance franchement positive de l’ensemble des délégations présentes à Genève. Celles-ci, note-t-on, ont abordé les questions régionales et discuté des prochaines étapes dans le processus politique pour le Sahara occidental.

L’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental a réussi, ce jeudi, une prouesse diplomatique très remarquée. Horst Kohler a, en effet, réussi la gageure de réunir des représentants du Maroc et de la République arabe sahraouie démocratique à la même table. Ce qui s’apparente à un début sérieux d’un dialogue que l’Onu tente d’organiser depuis 1991, année de la signature du cessez-le-feu entre les deux belligérants, s’est déroulé en présence de deux pays observateurs, à savoir l’Algérie et la Mauritanie.

Le succès de M. Horst Kohler va au-delà, à voir le ton optimiste du communiqué final qui souligne que «toutes les discussions se sont déroulées dans une atmosphère d’engagement sérieux, de franchise et de respect mutuel.» Mieux qu’une simple satisfaction exprimée par les Marocains et les Sahraouis, on retient dans ledit communiqué une volonté réellement positive. «Les délégations ont convenu que l’Envoyé personnel les inviterait à une deuxième table ronde au premier trimestre de 2019», lit-on dans le document sanctionnant ce round de négociation.

Il convient de rappeler que l’émissaire de l’Onu a surtout été aidé par la résolution 2440 du Conseil de sécurité avait enjoint, le 31 octobre dernier. C’est cette résolution, voté par le Conseil de sécurité de l’Onu, qui a «invité» le Maroc et le Front Polisario à reprendre les négociations «sans préconditions et de bonne foi» en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.

«Toutes les délégations ont reconnu que la coopération et l'intégration régionale, plutôt que la confrontation, étaient les meilleurs moyens de relever les nombreux et importants défis auxquels la région est confrontée», a conclu le communiqué.

De fait, la victoire diplomatique, si elle n’est pas encore totale, permet à M. Kohler de se présenter à la presse internationale, flanqué des représentants des deux parties en conflit, ainsi que ceux des pays observateurs. Cette image donnée à la communauté internationale vient formaliser l’application stricte de la résolution 2440 du Conseil de Sécurité.

«Comme vous le savez, cela fait six ans que les délégations se sont réunies la dernière fois. Je tiens donc à féliciter toutes les délégations pour leur engagement renouvelé en venant ici et en participant de manière constructive», a déclaré l’émissaire onusien, soulignant que cette réunion a constitué «un premier et important pas» vers un processus politique renouvelé pour l’avenir du Sahara occidental. Et M. Kohler de préciser : «d’après nos discussions, il est clair pour moi que personne ne gagne à maintenir le statu quo et je suis fermement convaincu qu’il est dans l’intérêt de tous de résoudre ce conflit, afin de créer un environnement propice à une forte croissance, création d’emplois et meilleure sécurité». Sans commentaire.

