<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une: 5ème journée / US Biskra 1 - USM Bel Abbés 2</span>:<br><span style='color:red;'>Une première victoire méritée</span>

Après quatre journées de signe indien, voilà que les gars de la Mekerra réussissent une victoire et laquelle ? Un succès à l’extérieur chez le promu l’US Biskra grâce notamment aux réalisations des Bouda et Gharbi. Ce dernier, remplace très bien le rôle joué la saison passée par Mesmoudi, c’est-à-dire défendre et marquer des buts.

Avant-hier donc, et dès le coup d’envoi de l’arbitre Boucetta, les Belabbésiens ont su comment accueillir leurs adversaires à froid car, juste après la troisième minute de jeu, Bouda Ishak chipe le cuir et se lance vers la surface de réparation. Son tir des seize mètres, se loge dans les filets du gardien de Biskra Bousseder. Après ce but de l’USMBA, la réaction des protégés de Leknaoui, fut timide malgré qu’ils espèrent un pénalty pas évident au quart d’heure de jeu. Le niveau baissa d’un cran et au moment où les deux équipes s’apprêtaient à regagner les vestiaires pour la mi-temps, Sabri Gharbi obtient un coup franc juste à la 45ème minute. Son tir est dévié par le mur et le cuir entre dans les filets de Bousseder. Au retour du repos, les poulains de Yaïche ont tout essayé pour garder leur avantage de deux buts à zéro. Plusieurs actions ont été ratées dues à la précipitation d’un côté, et le retour massif en défense des camarades de Belhoucini. Parmi les occasions ratées de l’USB, celles de Sameur (54’), Lakhdari (60’) ou encore Bennaï (75’). A cinq minutes du sifflet final, Boufeligha profite d’un cafouillage et réduit le score. Une victoire qui permet à la Mekerra de quitter la dernière place et gagner deux marches (14ème) au classement général et attendre de pied ferme la JSK. A signaler, que l’USMBA de Yaïche s’est présentée à Biskra avec l’affectif suivant: Zaârat – Hamza – Benlebna – Berka – Achour – Sabri – Koulkhir – Haddad – Belhoucini – Bouda et Aïchi.

B.Didéne