<span style='text-decoration: underline;'>ORC Boukhanéfis / 4ème match amical face à CASA, demain</span>:<br><span style='color:red;'>Une préparation sous les meilleurs auspices</span>

L’Olympique Riadi Club de Boukhanéfis semble renouer avec ses récentes traditions d’entamer ses saisons toujours dans de bons états d’esprit.

Pour cette saison, toutes les conditions sont donc réunies afin de parfaire le parcours du club de l’ex Bouchebka. L’équipe semble prête pour le jour J prévu le 05 du mois d’octobre prochain avec la première journée de la Régionale Une Ouest (LRFO). L’ORCB promet beaucoup à ses fans et comprend dans son effectif un groupe de jeunes joueurs et de cru avec une moyenne d’âge de moins de 23 ans pour la majorité de ses éléments. La troupe drivée par le revenant Rachid Messoudi s’est déplacée vers les côtes de Témouchent, à la plage Terga plus précisément pour un stage bloqué. Puis, trois matchs amicaux ont étés disputés contre le JS Bedrabine, le CRB Chetouane, et récemment jeudi dernier, face au club phare de la Mekerra, l’USMBA. Des matchs amicaux très utiles afin l’entame du championnat. Concernant les ambitions affichées, le président Saïd affirme que le premier objectif est le maintien en RI. « Entretemps, on va voir avec le coach si on peut placer la barre plus haute. Tout dépends des circonstances car il faut prendre en considération que 19 de mes joueurs ont moins de 23 ans et ils ont besoin du temps pour parier sur l’accession. » Ajouta le premier responsable de l’ORCB.

Sur le plan de l’effectif qui défendra les couleurs de l’Olympique, on compte surtout sur le milieu offensif Mohamed Kettaf, ou encore l’attaquant Adel Amrouche qui vient de l’équipe réserve de l’USMBA. Pour son premier match du championnat qui débutera dans deux semaines, l’ORCB attend son futur adversaire car le calendrier 2019-2020 de la Ligue d’Oran (LRFO) n’est pas encore établi. Pour la première fois, la wilaya de Sidi Bel Abbés sera représentée pour l’exercice 2019-2020 en Régionale Une par trois clubs, à savoir, l’ORC Boukhanéfis, le GS Sidi Khaled et le promu, le FCB Télagh. En attendant, les protégés de Messoudi vont disputer demain mardi dés 15 heures, leur quatrième match amical à Mohammadia contre le club de l’Inter Région relevant de la wilaya de Mascara, Sidi Abdelmoumen (CASA).