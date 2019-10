<span style='text-decoration: underline;'>Préparatifs des Jm 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Une priorité, les oeuvres d’arts</span>

La wilaya d’Oran vient de mettre en place une instance devant instaurer le cahier de charges régulant les œuvres d’art proposées par les artistes et les architectes d’Oran. Ce document sera élaboré communément par les artistes, les architectes et les directeurs exécutifs de la wilaya. Sa mise en place a été décidée jeudi à l’issue de la réunion de travail ayant regroupé ces acteurs avec le wali d’Oran, Djellaoui Abdelkader.

Dans ce sillage, le premier responsable de la wilaya a eu droit à l’exposition de 120 travaux accomplis et élaborés par prés de 100 artistes venus d’Oran et d’ailleurs. Ces derniers devront amplement prendre part dans les préparatifs pour les Jm 21 et ce en se mettant de la partie dans l’embellissement de la ville. Il s’agit entre autre de toutes les œuvres devant embellir les places et autres espaces publics. Une commission technique prendra en charge la sélection des meilleurs travaux à avaliser par cette instance et à financer dans le cadre des montages des financements qui seront assumés par les promoteurs immobiliers, les budgets communaux et des budgets de wilaya. Véritable branle- bas de combat ou encore le défi à relever vaille que vaille. Aucun relâchement n’est, désormais, plus à tolérer, les Jm 21 obligent. Les moyens humains ne manquent pas. En effet, quelque 3.400 candidats pour participer à l’organisation des jeux méditerranéens(JM) d’Oran en 2021 à titre de bénévoles sont déjà inscrits en prévision du rendez-vous sportif que prépare la capitale de l’ouest du pays. Le comité d’organisation local des JM table sur le nombre de 10.000 candidats pour en choisir par la suite 3.500 qui bénéficieront de formations spécifiques afin d’être prêts pour assister les organisateurs dans leur tâche lors de la manifestation sportive régionale, prévue du 25 juin au 5 juillet 2021.

Lors de sa dernière visite de travail l’ayant conduit à Oran, le président de la commission de coordination du comité international de ces jeux (CIJM), Bernard Amselam, s’est déclaré « satisfait de l’engouement des jeunes enregistré jusque-là », rappelant au passage «le rôle important que jouent les bénévoles dans l’organisation des manifestations sportives d’envergure, comme les JM.

Les autorités locales à Oran soulignent, de leur côté, avoir beaucoup misé sur les bénévoles pour réussir la 19e édition des JM. L’on déclare en ce que «l’implication des bénévoles dans la réussite des JM est plus que nécessaire pour assurer le succès de l’évènement». Une campagne de sensibilisation a été lancée, il y a quelques mois en direction de la société civile, en particulier les associations juvéniles et sportives, ainsi que les établissements scolaires et universitaires, d’où les organisateurs de la manifestation sportive méditerranéenne vont puiser pour assurer une présence en masse des bénévoles.

D’ailleurs, la majorité des inscrits jusque-là pour faire partie des bénévoles lors des JM d’Oran sont issus des universités et des associations de la société civile. Les inscriptions se poursuivent au niveau des différentes maisons de jeunes de la wilaya sous l’égide de l’office local des établissements des jeunes (ODEJ), un organisme relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Dernièrement, la commission nationale de l’organisation des JM s’est réunie avec les directeurs des lycées oranais pour coordonner les efforts entre les deux parties dans la perspective de mobiliser le maximum d’étudiants pour se porter bénévoles en prévision de la manifestation sportive.